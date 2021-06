COME CAMBIA IL CALCIO IN STREAMING CON LA SERIE A SU DAZN? – LA POLEMICA DI ALDO GRASSO: "LE GRANDI SQUADRE CHE HANNO SFANCULATO SKY (JUVENTUS, INTER, MILAN, LAZIO, ROMA E NAPOLI, CIOÈ I CLUB PIÙ RACCONTATI E VALORIZZATI DA SKY) CONTINUERANNO A PREVARICARE SUGLI ALTRI CLUB, IN TERMINI DI SPAZI? SPERIAMO CHE LA LEZIONE SERVA A CAPIRE CHE LE SQUADRE SONO VENTI, NON SEI. SKY SARÀ COSTRETTA A RIVEDERE LA LINEA EDITORIALE TENDENTE AL "PARLARSI ADDOSSO" (STILE CLUB DI CARESSA) OPPURE TIRERÀ DRITTO?"

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Dazn ha detto no. Questa la notizia più clamorosa nel mondo della televisione. Dazn ha rifiutato l'offerta di Sky di 500 milioni di euro annui per acquisire nel proprio bouquet un canale satellitare di Dazn e la disponibilità dell'app di Dazn su Sky Q. Mezzo miliardo, di questi tempi, non è uno scherzo e rigettare la collaborazione con la tv satellitare è un gesto che assomiglia a una killer application, cioè voler sconfiggere la concorrenza sia sul piano dei contenuti che su quello della tecnologia.

Dazn ha respinto la proposta, dopo avere portato a casa, nel marzo scorso, un accordo per diventare la principale emittente di Serie A per le prossime tre stagioni, per la cifra di 2,5 miliardi, investendo, secondo quanto riporta Bloomberg, un miliardo di euro in tecnologia e col supporto finanziario del gestore telefonico Tim. Riuscirà nell'intento? Staremo a vedere, è il caso di dirlo. Per intanto, invece di seguire i programmi sul calciomercato dei giocatori e degli allenatori, sarebbe molto più interessante applicarsi a quello dei telecronisti, dei commentatori, delle seconde voci.

Nulla sarà più come prima. E le domande che possiamo porci non sono poche. La visione in streaming cambierà lo stile delle telecronache oppure resteremo ancora fermi alla radiocronaca? Il telecronista e la sua ombra tecnica continueranno a sentirsi più importanti della partita stessa? Il dopo partita punterà più sull'intrattenimento o sullo sport? Sky sarà costretta a rivedere la linea editoriale tendente al «parlarsi addosso» (stile Club di Caressa) oppure tirerà dritto?

Le grandi squadre che hanno «tradito» Sky (Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli, cioè i club più raccontati e valorizzati da Sky) continueranno a prevaricare sugli altri club, in termini di spazi? Speriamo che la lezione serva a capire che le squadre sono venti, non sei.

