22 gen 2023 10:00

COME DAGO-RIVELATO, I “FERRAGNEZ” OCCUPANO LA RAI: CHIARA SARÀ CO-CONDUTTRICE PER DUE SERATE AL FESTIVAL DI SANREMO, E IL MARITO FEDEZ AVRÀ UNA “STRISCIA” DI DIECI MINUTI DOPO IL TG2 CON IL SUO PODCAST, "IL MUSCHIO SELVAGGIO". IL RAPPER (PER MANCANZA DI RIME) SARÀ ANCHE IN COLLEGAMENTO DALLA COSTA SMERALDA ORMEGGIATA DAVANTI ALLA CITTÀ LIGURE – COME SI CAMBIA, PER FATTURARE: MENO DI DUE ANNI FA, FEDEZ DENUNCIAVA DI ESSERE STATO CENSURATO DALLA RAI AL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO… - VIDEO