3 mar 2022 12:20

COME LI SCANZI TU I TELESPETTATORI, NESSUNO - LA CATASTROFE DI “TELE FATTO QUOTIDIANO”: LO SPECIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA DI “ACCORDI & DISACCORDI” BY SCANZI-TRAVAGLIO, SU CANALE NOVE, HA FATTO L’1% DI SHARE IN PRIMA SERATA - I DUE MOSCHETTIERI DEL GRILLISMO SONO STATI BATTUTI DALLA LORO PUPILLA VERONICA GENTILI, CHE DI SOLITO FA UN ESANGUE 3% E IERI HA FATTO ADDIRITTURA IL 5…