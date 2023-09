E COMUNQUE LA MELONI AMMETTE CHE LEGGE QUESTO DISGRAZIATISSIMO SITO: “LE VOCI SULLA MIA TENUTA PSICOFISICA? MISOGINIA PURA” – DAGO SCRIVE (“IL MAGGIOR PROBLEMA DELLA MELONI RESTA LA SUA TENUTA PSICO-FISICA…UNA SINDROME DELIRANTE DI ACCERCHIAMENTO”) E LA SORA GIORGIA RISPONDE NELL'INTERVISTA A “DRITTO E ROVESCIO” SU RETEQUATTRO – POI RIVELA: “QUESTO LAVORO RICHIEDE MOLTA TENUTA DI TESTA. COME FACCIO? GIORNO PER GIORNO, COME DIREBBE RAMBO" (A GIORGIA, TE SEI PERSA LA FASCETTA)

DAGOREPORT

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/salvini-che-sfancula-tajani-meloni-che-infinocchia-salvini-tajani-che-366856.htm

giorgia meloni 3

(AGI) - "Voglio dire una cosa seria su questa roba. Leggevo l'altro giorno, su un sito, l'avvertimento 'Meloni, attenzione alla tenuta psicofisica'. Sa che ho riflettuto sul fatto che questa roba qui e' veramente misogina, cioe' a dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa". A dirlo a Paolo Del Debbio e' Giorgia Meloni, nell'intervista a 'Dritto e rovescio' in onda questa sera in prima serata su Retequattro.

(ANSA) I primi 330 giorni a Palazzo Chigi "sembrano anche di più. È una vita molto particolare, ammesso che si possa definire così. Non rimane niente fuori da quello che deve essere fatto.

Quasi tutto quello che accade nel mondo in qualche maniera ti riguarda. È un'emergenza continua, chiudi da una parte, risolvi un problema, se aprono altri dieci. Non è un lavoro facile, richiede molta tenuta di testa, molta concentrazione. Come faccio? Giorno per giorno, come direbbe Rambo". Lo ha detto la presidente del Consiglio ospite della puntata di Dritto e rovescio, in onda questa sera su Retequattro.

GIORGIA MELONI

"Se provi a guardare tutto insieme l'impatto fa paura. Io ho deciso di affrontare un problema alla volta, di rimanere molto concentrata, leggo pochissimo i giornali e i commenti, cerco di farmi guidare da quello che la mia coscienza dice essere giusto, dopodiché ci sono i momenti in cui dici 'mamma mia, chi me l'ha fatto fare...'.

giorgia meloni

Ma io non sono mai scappata dalle mie responsabilità - ha aggiunto -. Se gli italiani hanno scelto che in questa fase così complessa della vita dell'Italia, dell'Europa, del mondo, io dovevo avere un ruolo, farò il massimo fino alla fine, perché loro possano essere fieri di me e perché anche io possa essere fiera di me". (ANSA).

giorgia meloni giorgia meloni giorgia meloni giorgia meloni giorgia meloni giorgia meloni GIORGIA MELONI MEME BY VUKIC