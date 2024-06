GREGORACI VS BRIATORE, VENIER ATTRICE PER OZPETEK E MATILDE BRANDI FUORI DI TETTA ALL’ISOLA - VIDEO

https://video.corriere.it/spettacoli/adele-rimprovera-un-fan-al-suo-concerto-il-pride-fa-schifo-non-essere-ridicolo/0e44a065-f30d-4388-8e3b-7622aa9d3xlk

Ivan Rota per Dagospia

giorgio restelli beatrice luzzi

Beatrice Luzzi e Giorgio Restelli, ex marito di Roberta Capua e ex direttore delle risorse artistiche Mediaset, insieme per un divertente pranzo. Poi i due sono andati a fare una passeggiata, ma alla vista del paparazzo si sono volutamente allontanati. Cosa bolle in pentola?

Due chiacchiere fuori da un locale londinese, i look molto simili e tanta confidenza: i portavoce dei due attori hanno fatto sapere che sono solo amici, ma pochi ci credono: parliamo di Natalie Portman e Paul Mescal. Lei, fresca di divorzio dal regista Benjamin Millepied, é tornata felice.

giorgio restelli beatrice luzzi 45

Christian De Sica lo stava spoilerando a Domenica In, ma la conduttrice lo ha bloccato: Mara Venier è una delle protagoniste del nuovo film corale di Ferzan Ozpetek. Con lei Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Stefania Sandrelli, Milena Vukotic, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Milena Miconi, Aurora Giovinazzo.

fedez

Ai confini dell’ignoranza: Se usi la canzone Generale di Francesco De Gregori per introdurre il comizio del generale Vannacci, o non hai capito la canzone o non hai capito Vannacci. Oppure non hai mai capito granché.

Adele ha zittito uno spettatore che ha urlato "Fanculo al Pride" al suo concerto: “Sei venuto al mio fottuto spettacolo e hai detto semplicemente che il Pride fa schifo? Sei stupido? Non essere ridicolo. Se non hai niente di carino da dire stai zitto, ok?”

Chi segue Amici, lo conosce bene. Per tutti gli altri è tempo di conoscere Simone Nolasco, visto che il video della sua esibizione con la popstar australiana Troye Sivan ha fatto il giro della rete: , il cantante è inginocchiato davanti al danzatore e canta accostando la bocca al microfono che Nolasco regge all’altezza del proprio pube. Una fellatio simulata. Ma Troye ha fatto anche di peggio…

troye sivan

Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo, con il figlio Nathan Falco, ha detto che si è stupita quando il ragazzo lo scorso Ferragosto, con un caldo pazzesco, si presentò con un dolcevita. Aveva incontrato una vampira: il collo era viola a causa di violenti succhiotti. E poi replica al Bullonaire il quale aveva detto che Nathan non avrebbe fatto l’università: “Deve decidere lui…”

nolasco troye sivan 45

Fedez e Ferragni a Forte dei Marmi, ma separati. Dopo frecciatine reciproche, ecco l’ affondo: tra i tormentoni estivi lei ha scelto Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso e BigMama e non Sexy Shop di Fedez e Emis Killa. Lo ha fatto sul profilo TikTok del suo truccatore e migliore amico e “marito” Manuel Mameli. “Un caso”, ha scritto lui con emoji del cuore spezzato.

elisabetta gregoraci

Finalmente una puntata scoppiettante solo grazie a Vladimir Luxuria che ha tirato fuori la cazzimma. Eliminate Karina Sapsai e Matilde Brandi (che durante una prova é “uscita di tetta”). Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Aras Senol ed Edoardo Franco con Edoardo Stoppa sono i finalisti.

Samuel Peron è il finalista segreto, il naufrago che vivrà gli ultimi tre giorni del surviving show in solitaria (che ideona!) Aras Senol (per fortuna era quello buono!) nomina l’amico fraterno Edoardo Franco, ma tutto torna indietro e finisce anche lui al televoto nominato da Artur Dainese.

matilde brandi 80 matilde brandi 66 chiara ferragni adele matilde brandi