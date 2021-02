COSA FARÀ “ALFONSINA” CON “CALDA” D’EUSANIO? DOPO CHE LA GIORNALISTA HA DETTO “NEGRO” AL “GF VIP” SI È SCATENATO UN PUTIFERIO. L’EX CONCORRENTE ENOCK BARWUAH SI È INCAZZATO: “CHE SCHIFO! QUESTO NON È UN ERRORE, MA MOLTO DI PIÙ” – L’ULTIMA CONCORRENTE DELLA CASA SARÀ SILURATA COME FAUSTO LEALI O SIGNORINI TROVERA' L’ESCAMOTAGE PER TENERE IN CASA L’UNICA PERSONA NON LESSA DOPO CINQUE MESI DI PROGRAMMA? – I RACCONTI HOT DELLA D’EUSANIO E… - VIDEO

VIDEO: LA D'EUSANIO USA LA PAROLA "NEGRO"

Francesca Galici per "www.ilgiornale.it"

Alda D'Eusanio è stata l'ultima concorrente a varcare la porta rossa di questa edizione del Gf Vip a poco più di un mese dalla fine del programma.

È stata presentata come la boccata d'ossigeno necessaria ai concorrenti per affrontare il rush finale e arrivare alla meta il prossimo 1 marzo. La giornalista e opinionista è nota per il suo carattere paticolarmente vivace, per non avere troppi filtri nei suoi discorsi e lo ha ampiamente dimostrato nel breve tempo che finora ha trascorso nella Casa, tanto che lunedì è a rischio squalifica.

Come ogni sabato, anche ieri il Grande Fratello ha organizzato una festa a tema per i concorrenti, che in queste occasioni hanno a disposizione più vino rispetto al solito. Il tasso alcolico del sabato sera è sempre particolarmente elevato ma probabilmente quanto detto da Alda D'Eusanio è indipendente dal numero di bicchieri di vino bevuti durante la cena. La scena era surreale, a partire da Tommaso Zorzi vestito e dipinto da genio della lampada.

Nel mezzo di un gioco, nella Casa si parlava di pesci, con tutti i doppi sensi del caso e l'influencer ha ripreso il vecchio detto secondo il quale il pesce, dopo tre giorni, puzza. Impossibile per Alda D'Eusanio non cogliere al volo l'occasione per una delle sue battute ai limiti del volgare. "Tu devi semplicemente chiedere: il pesce di chi?", ha risposto la giornalista a Zorzi. Carlotta Dell'Isola, che probabilmente non ha colto la deriva del discorso, ha parlato di "pesce bianco", sottolineando che nella Casa si pensa solo a mangiare.

Le parole dell'ex concorrente di Temptation Island sono state l'assist perfetto per Alda D'Eusanio per chiudere il cerchio della sua battuta: "Vedi qualche negro?". La giornalita è coppiata a ridere e Carlotta Dell'Isola appresso a lei. Gli altri concorrenti hanno immediatamente cambiato argomento, percependo il pericolo. Fin dall'inizio, con la squalifica di Fausto Leali per lo stesso identico vocabolo, a questo Gf Vip è stata data un'impronta estremamente votata al politicamente corretto, tanto da snaturare il concetto di "reality". Pertanto sono numerosi ad aspettarsi la squalifica della giornalista già nella puntata di lunedì e c'è anche chi la accusa di razzismo.

Alda D'Eusanio aveva regalato perle kitch e trash già qualche ora prima. È entrata al Gf Vip sparando a zero su tutto e su tutti, tenendo fede al suo personaggio ma in un momento di relax ha trovato il modo di offrire il racconto di uno spaccato di vita coniugale ad alto tasso erotico insieme a suo marito, deceduto ormai diversi anni fa. "Dopo un po' che scriveva, dopo un'ora o due ore la testa ti... Allora gli aprivo la porta e facevo: 'Gianni, che lo vuoi un p...'. Lui usciva con la bava e diceva: 'Ma che davvero?'", ha raccontato Alda D'Eusanio ai suoi coinquilini, nell'ilarità generale.

Da "www.trendit.it"

Poche ore fa Alda D’Eusanio, entrata venerdì al Grande Fratello Vip, ha probabilmente segnato il suo destino all’interno della casa, dopo aver pronunciato la N word, costata già in passato la squalifica a Fausto Leali.

La D’Eusanio, avendo pronunciato la stessa parola durante una conversazione con gli altri inquilini, potrebbe quindi subire la stessa sorte.

Lunedì probabilmente avremo un responso da parte della produzione e di Alfonso Signorini, ma già ora vediamo un gran trambusto sui social, dove si invoca la squalifica.

A parlare ora è anche Enock Barwuah, ex concorrente, che su Instagram si è sfogato così

Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Una volta ancora nel contesto di #GFVIP si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo noterà “nessuno”. Fate girare questo video

Nella Story di Instagram Enock ha menzionato anche il Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini.

Cosa accadrà Lunedì?

