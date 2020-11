X COVID! ALESSANDRO CATTELAN E’ POSITIVO AL VIRUS, LA DIRETTA DI X FACTOR A RISCHIO? L’ANNUNCIO DEL CONDUTTORE DAI SUOI PROFILI SOCIAL UFFICIALI: IN ATTESA DI EFFETTUARE UN TEST MOLECOLARE SONO A CASA SOTTO CONTROLLO E ISOLATO. CATTELAN POTREBBE CONDURRE LE PUNTATE DA CASA, COME HA GIÀ FATTO NEI GIORNI SCORSI CARLO CONTI PER “TALE E QUALE SHOW”

Da corrieredellosport.it

alessandro cattelan

Alessandro Cattelan è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore tv che ha dato il messaggio ai suoi fan direttamwente dal profilo Instagram ufficiale. "Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato.

@ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!". Sono queste le parole utilizzate dal conduttore di XFactor per dare la notizia. Proprio a proposito del programma, la diretta potrebbe essere messa in dubbio, però, una possibilità per tutti i fan del programma musicale c'è. Cattelan potrebbe condurre le puntate da casa, come ha già fatto nei giorni scorsi Carlo Conti per Tale e Quale Show.

