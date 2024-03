22 mar 2024 12:04

DAGO-FLASH! - OGGI MYRTA MERLINO DARÀ BUCA A “POMERIGGIO5”: AL SUO POSTO GIUSEPPE BRINDISI! MOTIVO? PARE CHE MYRTA SIA PARTITA - MAGA MERLINO È SEMPRE PIÙ INSOFFERENTE PER I DATI FLOP DELLA SUA TRASMISSIONE E PER LE VOCI SUL SUO POSSIBILE SOSTITUTO A SETTEMBRE. BRINDISI AVEVA GIÀ PRESO IL SUO POSTO DURANTE LA SETTIMANA SANREMESE CON BUONI RISULTATI. PURE BIANCA BERLINGUER SI È DATA ALLA MACCHIA PER DUE GIORNI A “PRIMA DI DOMANI”, SOSTITUITA DA SABRINA SCAMPINI. LE MUSE DI PIERDUDI, IN CRISI D’ASCOLTI, NON SI FANNO SCRUPOLI A SALTARE LE PUNTATE. UN MODO PER MANDARE UN SEGNALE A MEDIASET?