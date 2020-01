10 gen 2020 13:55

DANDOLO IN DIFESA DEL ''GF VIP'': SIGNORINI SAREBBE STATO BERSAGLIATO ANCHE SE AVESSE FATTO IL 30%. MA OCCHIO A DARE PER SPACCIATA QUESTA CAFONALISSIMA EDIZIONE: UN CUCUZZA AL LIMITE DELLA PERDITA DELLO STATO DI COSCIENZA, UNA RUSIC SCOSCIATA E CON ORMONE IN SUBBUGLIO, UNA ELIA DA ANTIPSICOTICI, UN TESTI ANCORA GAJARDO A QUASI 80 ANNI E UNA AGGUERRITA VOLPE CI DARANNO GRANDI SODDISFAZIONI. E STASERA ENTRANO BARBARA ALBERTI E ZEQUILA…