10 mag 2023 12:31

DANDOLO FLASH! SI SUSSURRA CHE ROMINA POWER NON GRADISSE LA PRESENZA DI LOREDANA LECCISO COME OSPITE NELLO SHOW DI AL BANO SU CANALE 5 – "L’UGOLA DI CELLINO SAN MARCO" AVEVA ESPRESSO IL DESIDERIO DI AVERE TUTTA LA SUA FAMIGLIA AL SUO FIANCO. LA LECCISO HA FATTO UN PASSO INDIETRO PER AMORE DEI FIGLI MA SIAMO CERTI CHE NON PERDONERA’ L’ENTRATA A GAMBA TESA DI “ROVINA” POWER. SI VENDICHERA’? AH, NON SAPERLO…