DANDOLO FLASH! SI SUSSURRA CHE ROMINA POWER NON GRADISSE LA PRESENZA DI LOREDANA LECCISO COME OSPITE NELLO SHOW DI AL BANO SU CANALE 5 – "L’UGOLA DI CELLINO SAN MARCO" AVEVA ESPRESSO IL DESIDERIO DI AVERE TUTTA LA SUA FAMIGLIA AL SUO FIANCO. LA LECCISO HA FATTO UN PASSO INDIETRO PER AMORE DEI FIGLI MA SIAMO CERTI CHE NON PERDONERA’ L’ENTRATA A GAMBA TESA DI “ROVINA” POWER. SI VENDICHERA’? AH, NON SAPERLO…

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CRAC AMERICA – SENZA UN ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE E IL PARLAMENTO ENTRO IL 1 GIUGNO, GLI USA RISCHIANO IL DEFAULT. BIDEN STA ADDIRITTURA VALUTANDO DI ANNULLARE IL VIAGGIO IN GIAPPONE PER IL G7: “IL DEFAULT NON È UN OPZIONE” – LA PARTITA È SOPRATTUTTO POLITICA: BIDEN E YELLEN STANNO FORZANDO LA MANO PER MOSTRARE AGLI AMERICANI CHE I REPUBBLICANI SONO IRRESPONSABILI. SCOMMETTONO SUL FATTO CHE GLI USA NON POSSONO FALLIRE (PERCHÉ FALLIREBBE IL MONDO). MA È DAVVERO COSÌ?

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