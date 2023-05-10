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loredana lecciso al bano jasmine carrisi lecciso al bano 8 LOREDANA LECCISO AL BANO ROMINA POWER
DANDOLO FLASH! SI SUSSURRA CHE ROMINA POWER NON GRADISSE LA PRESENZA DI LOREDANA LECCISO COME OSPITE NELLO SHOW DI AL BANO SU CANALE 5 – "L’UGOLA DI CELLINO SAN MARCO" AVEVA ESPRESSO IL DESIDERIO DI AVERE TUTTA LA SUA FAMIGLIA AL SUO FIANCO. LA LECCISO HA FATTO UN PASSO INDIETRO PER AMORE DEI FIGLI MA SIAMO CERTI CHE NON PERDONERA’ L’ENTRATA A GAMBA TESA DI “ROVINA” POWER. SI VENDICHERA’? AH, NON SAPERLO…-
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CRAC AMERICA – SENZA UN ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE E IL PARLAMENTO ENTRO IL 1 GIUGNO, GLI USA RISCHIANO IL DEFAULT. BIDEN STA ADDIRITTURA VALUTANDO DI ANNULLARE IL VIAGGIO IN GIAPPONE PER IL G7: “IL DEFAULT NON È UN OPZIONE” – LA PARTITA È SOPRATTUTTO POLITICA: BIDEN E YELLEN STANNO FORZANDO LA MANO PER MOSTRARE AGLI AMERICANI CHE I REPUBBLICANI SONO IRRESPONSABILI. SCOMMETTONO SUL FATTO CHE GLI USA NON POSSONO FALLIRE (PERCHÉ FALLIREBBE IL MONDO). MA È DAVVERO COSÌ?
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA! - PER LA PRIMA VOLTA SI PUÒ CURARE IL TUMORE ALLA PROSTATA CON UN FARMACO CHE PROMETTE MENO EFFETTI COLLATERALI SULLA SFERA SESSUALE MA, SOPRATTUTTO, ELIMINA LA CASTRAZIONE FARMACOLOGICA - GRAZIE ALL'ENZALUTAMIDE SI RIDUCONO DEL 58% LE POSSIBILITÀ CHE LA MALATTIA POSSA INTERESSARE ALTRE ZONE DELL'ORGANISMO, SI ELIMINA DEL 64% LA NECESSITÀ DI DOVER RICORRERE ALLA CHEMIOTERAPIA E…