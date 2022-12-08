DANDOLO FOTO-FLASH! – DOPO IL BOOM DEL “SUO” FIORELLO E LA PRIMA DELLA SCALA, IL DIRETTORE DELL’INTRATTENIMENTO PRIME TIME DELLA RAI, STEFANO COLETTA, GONGOLA E SI CONCEDE UN PO' DI RELAX DA EATALY, MILANO. TRA UN BANCO DI SALUMI FRESCHI E UNA CORTE DI AMICI FIDATI, STEFANINO SI SOLLAZZA ALL'OMBRA DELLA MADONNINA...

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media e tv

I KILLER DELLA LIBIDO - FORMAGGI, BROCCOLI, LIQUIRIZIA: I 15 ALIMENTI "SCORREGGEVOLI" DA EVITARE ASSOLUTAMENTE PRIMA DI FARE SESSO – I PARERI DELLA NUTRIZIONISTA PER EVITARE FIGURE DI MERDA (IN TUTTI I SENSI) SOTTO LE LENZUOLA: OCCHIO AGLI HOT DOG, CHE POSSONO OSTRUIRE LE ARTERIE DEL PENE E DELLA VAGINA, E ANCHE AL VINO ROSSO, CHE SÌ, ABBASSA LE INIBIZIONI, MA SE ASSUNTO IN QUANTITÀ ESAGERATE PUÒ...

Il cibo può influenzare il nostro desiderio sessuale sia in positivo che in negativo. È quindi importante scegliere con saggezza e sapere in anticipo che alcuni prodotti, come i broccoli, il tofu e l’avena, potranno far bene alla salute, ma sono assolutamente anti-afrodisiaci…

politica

ETICA E COTICA – URSULA VON DER LEYEN HA GLISSATO DI FRONTE ALLE DOMANDE SUL SUO ABITO BLU NOTTE: A CHI LE CHIEDEVA CHI FOSSE LO STILISTA, HA RISPOSTO CANDIDAMENTE DI NON RICORDARSI IL NOME, A DIFFERENZA DI GIORGIA MELONI, CHE HA SUBITO URLATO “ARMANI” A QUANTI LE FACEVANO LA STESSA DOMANDA. MORALE DELLA FAVA? LA DIMENTICANZA DI URSULA SIGNIFICA CHE QUEL VESTITO SE L’È COMPRATO. CHI INVECE TENDE A RIVELARE CON ECCESSIVA FOGA (E POCA ELEGANZA) IL MARCHIO DELL’ABITO CHE INDOSSA, DI SOLITO LO FA PERCHÉ SI TRATTA DI UN REGALO…

business

cronache

10 ANNI FA MORIVA RICCARDO SCHICCHI, L’UOMO CHE HA CAMBIATO IL COMUNE SENSO DEL PUDORE IN ITALIA - BARBARA COSTA: “HA AVUTO TRE GRANDI AMORI, E TUTTI PORNO E TUTTI UNGHERESI: ILONA, MERCEDES AMBRUS, E EVA HENGER. È JEFF KOONS CHE PORTA VIA ILONA A SCHICCHI. E LUI CE L’HA AVUTA ANNI A MORTE CON L’ARTISTA E LO DEMOLISCE, NEL SUO MEMOIR: ‘QUEST’UOMO SI VANTAVA DI AVERE 8 RAPPORTI SESSUALI AL GIORNO, MA AL DUNQUE CON ILONA, SUL SET, DOVEVAMO "SOSTENERE" IN MILLE MODI…’. IN UNA INTERVISTA DEL 2010 A "L’ESPRESSO” SCHICCHI HA RIVELATO: “IL GIORNO DEL MATRIMONIO TRA JEFF E ILONA, MENTRE LUI SI VESTIVA DA SPOSO, IO E ILONA ABBIAMO FATTO L’AMORE NELLA STANZA DELLA SPOSA…”

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