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DANDOLO FOTO-FLASH! – DOPO IL BOOM DEL “SUO” FIORELLO E LA PRIMA DELLA SCALA, IL DIRETTORE DELL’INTRATTENIMENTO PRIME TIME DELLA RAI, STEFANO COLETTA, GONGOLA E SI CONCEDE UN PO' DI RELAX DA EATALY, MILANO. TRA UN BANCO DI SALUMI FRESCHI E UNA CORTE DI AMICI FIDATI, STEFANINO SI SOLLAZZA ALL'OMBRA DELLA MADONNINA...-
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I KILLER DELLA LIBIDO - FORMAGGI, BROCCOLI, LIQUIRIZIA: I 15 ALIMENTI "SCORREGGEVOLI" DA EVITARE ASSOLUTAMENTE PRIMA DI FARE SESSO – I PARERI DELLA NUTRIZIONISTA PER EVITARE FIGURE DI MERDA (IN TUTTI I SENSI) SOTTO LE LENZUOLA: OCCHIO AGLI HOT DOG, CHE POSSONO OSTRUIRE LE ARTERIE DEL PENE E DELLA VAGINA, E ANCHE AL VINO ROSSO, CHE SÌ, ABBASSA LE INIBIZIONI, MA SE ASSUNTO IN QUANTITÀ ESAGERATE PUÒ...
Il cibo può influenzare il nostro desiderio sessuale sia in positivo che in negativo. È quindi importante scegliere con saggezza e sapere in anticipo che alcuni prodotti, come i broccoli, il tofu e l’avena, potranno far bene alla salute, ma sono assolutamente anti-afrodisiaci…
ETICA E COTICA – URSULA VON DER LEYEN HA GLISSATO DI FRONTE ALLE DOMANDE SUL SUO ABITO BLU NOTTE: A CHI LE CHIEDEVA CHI FOSSE LO STILISTA, HA RISPOSTO CANDIDAMENTE DI NON RICORDARSI IL NOME, A DIFFERENZA DI GIORGIA MELONI, CHE HA SUBITO URLATO “ARMANI” A QUANTI LE FACEVANO LA STESSA DOMANDA. MORALE DELLA FAVA? LA DIMENTICANZA DI URSULA SIGNIFICA CHE QUEL VESTITO SE L’È COMPRATO. CHI INVECE TENDE A RIVELARE CON ECCESSIVA FOGA (E POCA ELEGANZA) IL MARCHIO DELL’ABITO CHE INDOSSA, DI SOLITO LO FA PERCHÉ SI TRATTA DI UN REGALO…
LA “GELATA” DI NATALE NEI CONSUMI – PER IL QUINTO MESE CONSECUTIVO, CROLLANO LE VENDITE AL DETTAGLIO: GLI ACQUISTI DI BENI ALIMENTARI SCENDONO DEL 7,9%, MENTRE GLI ITALIANI SCELGONO SEMPRE DI PIÙ I DISCOUNT – SI COMPRA MOLTO DI MENO PERCHÉ TUTTO COSTA SEMPRE DI PIÙ, CON L’INFLAZIONE ORMAI STABILE A DOPPIA CIFRA – A SOFFRIRE DI PIÙ SONO I NEGOZI DI QUARTIERE, MENTRE LA GRANDE DISTRIBUZIONE RIESCE A “SPALMARE” MEGLIO I RINCARI…
10 ANNI FA MORIVA RICCARDO SCHICCHI, L’UOMO CHE HA CAMBIATO IL COMUNE SENSO DEL PUDORE IN ITALIA - BARBARA COSTA: “HA AVUTO TRE GRANDI AMORI, E TUTTI PORNO E TUTTI UNGHERESI: ILONA, MERCEDES AMBRUS, E EVA HENGER. È JEFF KOONS CHE PORTA VIA ILONA A SCHICCHI. E LUI CE L’HA AVUTA ANNI A MORTE CON L’ARTISTA E LO DEMOLISCE, NEL SUO MEMOIR: ‘QUEST’UOMO SI VANTAVA DI AVERE 8 RAPPORTI SESSUALI AL GIORNO, MA AL DUNQUE CON ILONA, SUL SET, DOVEVAMO "SOSTENERE" IN MILLE MODI…’. IN UNA INTERVISTA DEL 2010 A "L’ESPRESSO” SCHICCHI HA RIVELATO: “IL GIORNO DEL MATRIMONIO TRA JEFF E ILONA, MENTRE LUI SI VESTIVA DA SPOSO, IO E ILONA ABBIAMO FATTO L’AMORE NELLA STANZA DELLA SPOSA…”
VIDEO-FLASH! – LA DURA VITA DEGLI INVIATI IN QATAR: TANCREDI PALMERI, GIORNALISTA DI “SPORTITALIA”, VIENE PALPEGGIATO IN DIRETTA DA UNA RAGAZZA IN BIKINI. LUI NON SI SCOMPONE, ANZI, GONGOLA E COGLIE L’OCCASIONE PER FARE IL PROVOLONE E ABBRACCIARE LA BELLA FIGLIOLA E UN’ALTRA “TIFOSA” INGLESE. PRESTO: FATE VEDERE QUESTE IMMAGINI A TUTTI QUELLI CHE SI INDIGNARONO PER LA PACCA SUL CULO A GRETA BECCAGLIA. PARLERANNO DI MOLESTIE ANCHE IN QUESTO CASO?
CAPPOTTI ROSA FLUO, PIUME E PAILLETTES, MANTELLI E TANTO, TANTISSIMO BLU: TUTTI I LOOK DELLA PRIMA DELLA SCALA – IL VESTITO ARMANI DI GIORGIA MELONI PENALIZZA LE SUE BRACCIA “DA BOSCAIOLA”; BEPPE SALA E ATTILIO FONTANA MEJO DEL GATTO E LA VOLPE CON URSULA VON DER LEYEN SENZA BORSA – “TRISTINA” PARODI IN EFFETTO SPOSA CADAVERE, MORGAN IN DIRETTA SU INSTAGRAM E DAGO CON CAPPOTTO LEOPARDATO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VI IMBOTTITE DI ARANCE PER PREVENIRE L’INFLUENZA? SE CONTATE SULLA DIETA PER PROTEGGERVI DAI MALANNI DI STAGIONE, SAPPIATE CHE QUESTO FRUTTO NON È L’UNICO ALLEATO - FATE SCORTA DI VITAMINA C CHE INNALZA LE BARRIERE DEL SISTEMA IMMUNITARIO: OLTRE AGLI AGRUMI VANNO BENE I KIWI, LA RUCOLA, LA LATTUGA, I BROCCOLI E I CAVOLI – PER LE INSIDIE DEL FREDDO HANNO UN RUOLO IMPORTANTE ANCHE…