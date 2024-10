24 ott 2024 18:00

DIET HARD - LE ABITUDINI ALIMENTARI PIÙ FOLLI DELLE STAR PER TENERSI IN FORMA: MARIA CALLAS PERSE 36 CHILI DOPO AVER INGOIATO DELLE UOVA DI VERME SOLITARIO, L'ATTRICE SHAILINE WOODLEY BEVE L'ARGILLA SCIOLTA NELL'ACQUA PER "DISINTOSSICARE IL CORPO", MENTRE BEYONCÈ OGNI TANTO FA UN DIGIUNO DI DIECI GIORNI IN CUI L'UNICO CIBO INGERIBILE È UN INTRUGLIO DI LIMONE, SCIROPPO D'ACERO E PEPE DI CAYENNA - MA I MEDICI SCONSIGLIANO DI SEGUIRE QUESTE DIETE, CHE POSSONO ESSERE DANNOSE PER LA SALUTE..