PER UNA RISSA TRA DUE UOMINI: “L’IMPORTANTE È CHE NON ROMPANO IL CAZZO A VOI RAGAZZE” -

Ivan Rota per Dagospia

diletta leotta

L’attore Lorenzo Richelmy, visto recentemente in Fino alla fine di Gabriele Muccino, rivela in un monologo a Le Iene: “Sono vittima di uno stalker che in dieci anni mi ha mandato 27.432 messaggi, tra lusinghe, minacce e insulti (lo ha definito “lurida troia”). Ora ho detto basta, l'ho denunciato”.

Alda D’Eusanio dice a Simona Ventura: “L’Isola dei Famosi fatta da te. Lo dico… dopo di te solo rimpianti“. Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi ringraziano. Ricordiamo che D’ Eusanio fu opinionista del programma nel 2019 quando lo presentó Alessia Marcuzzi.

diletta leotta karius 45

E ricordiamo: prima che Uomini e Donne scoprisse la formula dei troni, Alda D’Eusanio era l’unica in grado di tenere testa a Maria De Filippi nella fascia pomeridiana.

Achille Lauro, tra i protagonisti in gara al prossimo Festival di Sanremo, ha fatto parlare di sé al party organizzato a Napoli dopo la finale di X Factor. Il cantante é arrivato in compagnia di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024 e anche lei tra i 30 big in gara a Sanremo, ma l’attenzione dei fan era tutta per Giulia Toscano, sorella di Sarah, che parrebbe la nuova fiamma dell'eccentrico artista.

anna pepe

A proposito di Simona Ventura, Spyit ha parlato del di lei nuovo game show: “Si tratterà di una sorta di Pechino Express dove, però, i concorrenti vip non saranno in coppie ma gareggeranno da soli. Il programma sarà una sorta di valorizzazione del nostro Paese, infatti i concorrenti dovranno percorrere a piedi parte dell’Italia. “Viaggiare”, questo è il nome provvisorio dato allo show”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Parigi e hanno portato alcuni dei loro figli a Disneyland: poi a spasso per la capitale francese, che festeggia la riapertura della cattedrale di Notre-Dame a cinque anni dal rogo. Sotto la Tour Eiffel l’anello che brillava all’anulare di lei: è arrivata la proposta ufficiale di matrimonio nella città più romantica del mondo?

anna pepe 3

Diletta Leotta è da tempo al centro dell’ attenzione per una presunta crisi della sua relazione con il marito Loris Karius. In un post si vedono i due immortalati in vacanza a Miami. Karius avrebbe scoperto i messaggi che la Leotta si era scambiata con un noto personaggio. E scoperto il carteggio avrebbe chiesto alla moglie un periodo stop per riflettere sul loro rapporto. Questa vacanza servirebbe a superare la crisi. Ricordiamo la profezia di Fabrizio Corona: i due si lasceranno nel 2026.

anna pepe 2

I bene informati dicono che l'annuncio delle nozze tra Miley Cyrus, che ha lentamente ripreso in mano la sua vita dopo il divorzio, con Maxx Morando é imminente, che lei e il fidanzato sono pazzi d’amore. É difficile sapere altro su ciò che prova e desidera dalla sua vita sentimentale senza che sia lei a dircelo…

anna pepe 1

Da qualche tempo il cantante Riki, lanciato al successo da Amici, è tornato a far parlare di sé e si vocifera di una presunta relazione tra Riki e Stephanie Bellarte: la modella sarebbe la nuova fidanzata dell’artista.

Sono tutti convinti che dopo Wicked Ariana Grande lascerà la musica. Gli esperti ne sono sicuri e la stessa artista ha detto in più di un'occasione che essere tornata alla recitazione, suo primo amore, l'ha resa felice.

lorenzo richelmy

Un nuovo amore per la “iena”? Un follower ha fatto notare che sabato sera Veronica Ruggeri era al primo concerto del nuovo tour dei Viito (il duo formato da Giuseppe Zingaro e Vito Dell’Erba).

Anna, proprio come successo a Laura Pausini, ha interrotto il concerto dopo aver visto due suoi fan prendersi a botte e poi ha loro detto: “Raga, ma che cazzo di voglia avete di picchiarvi sotto la neve al concerto della Baddie? Che qua siamo tutti felici e presi bene. Tutto a posto voi ragazze?“.

Giovanni Ciacci parla del “caso” Guillermo Mariotto: “Spero che non sia uno scandalo montato per tenere alta l’attenzione sulla gara. Me lo auguro con tutto il cuore. Milly Carlucci, parla ti prego perché Guillermo non ne sta uscendo bene anche se tra di noi non è mai corsa simpatia…” Ciacci ha lavorato per anni per la casa di moda di Mariotto.

sarah giulia toscano

Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono innamorati nel 2001 quando lei ha lasciato il suo ex fidanzato: “Per Daniele ho lasciato tutto quello che avevo. Al mio ex ho lasciato i mobili antichi svedesi, pezzi del 1000-1200, mica Ikea. E poi due Ferrari e una barca. Mi sentivo in colpa perché ero io a mollare questa persona. Ma era arrivato il momento di cambiare e ho trovato la forza in Daniele. Era un salto nel buio perché siamo andati subito a convivere”.

GRANDE FRATELLO

marina la rosa

Secondo i sondaggi del portale a tema GF ForumFree, Luca Calvani è il favorito con quasi la metà delle preferenze (49%), seguito da Amanda Lecciso (24%). Rischia qualcosa di più Stefano Tediosi (dato al 18% delle preferenze), che potrebbe essere salvato proprio da Federica Petagna (al 9% secondo le proiezioni).

Le altalenanti riflessioni di Spolverato: "È leale, ma sportivo. Maturo, riflessivo" ha dichiarato Lorenzo di Javier. Secondo il fidanzato di Shaila Gatta, l'ex tentatore di Temptation Island è molto abile e la sua sportività sta nello scegliere le parole da dire, la verità da tirar fuori, seguendo però sempre le opinioni della Casa. "Invece, io preferisco che la verità esca tutta. Dimenticano che qui vince uno solo. Alcuni non sono consapevoli, io sì. Sono qui per vincere".

La vera, unica e inimitabile “gatta morta” del Grande Fratello Marina la Rosa dice la sua su Shaila Gatta: “L'ho incontrata in qualche occasione ma devo ammettere che non guardo il Grande Fratello, ho due adolescenti in casa che si appropriano della tv, non c'è possibilità di scelta. Comunque l'ho vista in un paio di occasioni. Ha un tono di voce troppo alto, è un po' aggressiva, un po' volgarotta mi sembra. Sono famosa per dire quello che penso senza filtri…”

shaila helena prestes

Poi dice: “Helena Prestes a me piace moltissimo perché ha proprio la faccia da stronza. Lorenzo? Forse un po' narcisista. Javier non lo so. Non ce l'ho proprio presente come personaggio. Lorenzo è quello più interessante”.

Helena nel tugurio: “Lorenzo tu devi essere un po’ umile a volte perché quando dici fly down, sei tu che devi fly down.. Se ci fosse una scelta, io sceglierei Javier perché per me lui si comporta meglio di te, a me piace di più”.

karius diletta leotta achille lauro diletta leotta 3 sarah giulia toscano giulia toscano 67 diletta leotta 55