25 gen 2023 19:06

LE DISAVVENTURE TWITTER DI MATTIA FELTRI: “I SOCIAL SONO DANNOSI COME L'AMIANTO. NON CI SCRIVO PIÙ DA ANNI, PERÒ QUANDO SONO A CORTO DI IDEE PER QUESTO SPAZIETTO, CI FACCIO UN GIRO PER VEDERE SE DA QUALCHE POLITICO O QUALCHE GIORNALISTA O QUALCHE TESTATA O QUALCHE PERSONA INTERESSANTE MI ARRIVA UNO SPUNTO. MA DA UN PO' DI TEMPO SU TWITTER NON MI MOSTRANO PIÙ I PROFILI CHE SEGUO MA, SECONDO ARGUTI ALGORITMI, TWEET DI PROFILI DI CUI IGNORAVO L'ESISTENZA. IERI, PER ESEMPIO, MI SONO STATI INFLITTI…”