E DITELO CHE ASPETTAVATE L’ULTIMA PUNTATA DI “THE WHITE LOTUS” SOLO PER GODERE CON QUALCHE SCENA AD ALTO TASSO EROTICO! – LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE È SBARCATA A TAORMINA PER MISCHIARE PAESAGGI DA CARTOLINA, NOIOSI DIALOGHI DI RICCHI ANNOIATI, CADAVERI E ASSASSINI E TANTO SESSO: PIÙ POTENTE DEL THRILLER, C'È L’EROS CONIUGALE, ONLINE E CLANDESTINO – ALLA BOMBASTICA ESCORT INTERPRETATA DA SIMONA TABASCO SI CONTRAPPONE UNA RIGOROSA SABRINA IMPACCIATORE CHE ADESSO VIENE ACCLAMATA NEGLI USA E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Fabio Lovino per “la Repubblica”

the white lotus 6

Il boom della seconda stagione della serie su Sky Atlantic e Now di Enrico Magrelli La vacanza, con il morto, appena cominciata e già finita. Da ieri è disponibile su Sky Atlantic e su Now la settima e ultima puntata della seconda stagione di The white lotus , la miniserie rivelazione che ha sbancato, con la prima stagione, gli Emmy, strappando dieci statuette ai concorrenti. Creata, scritta e diretta da Mike White (un veterano della serialità: Dawson's Creek , Enlightened - Le nuove me e altre moderne storie a puntate), prodotta da Hbo, con questo settimo episodio ha inchiodato davanti agli schermi quattro milioni di spettatori negli Stati Uniti, svelando chi è il cadavere che galleggia a filo d'acqua dalla prima puntata e chi è - o potrebbe essere - l'assassino.

the white lotus 5

Seguendo i sette giorni di relax e monotone chiacchiere della brigata in trasferta (del cast della prima stagione ritroviamo solo la prorompente e lievemente depressa Jennifer Coolidge) l'azione si sposta dalle Hawai a Taormina. La cornice e il palcoscenico sono di nuovo un lussuoso albergo - che dà il nome alla serie - per turisti facoltosi e l'impianto narrativo è quello di un coro da subito dissonante. Oltre ai trolley e alle pesanti valigie ognuno trascina con sé rancori, diffidenze, rivincite non consumate, dipendenze, catastrofi familiari.

the white lotus 2

Ad accogliere i vari personaggi (interpretati, tra gli altri, da F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Meghann Fahy, Aubrey Plaza) c'è un nutrito e tipizzato staff italiano, da ricordare le due simpatiche e seducenti predatrici, Simona Tabasco e Beatrice Grannò, e soprattutto Sabrina Impacciatore che dirige il traffico dei clienti, cerca di proteggere il decoro del resort pluristellato e dissimula più di un desiderio. Impacciatore, grazie alla serie, sta vivendo una effervescente fase di popolarità Oltreoceano, coronata dal divertente passaggio al Jimmy Kimmel show.

the white lotus 1

Come nella prima stagione, la leggerezza nasconde una vena sinistra. D'altra parte, la presenza dell'Etna non può che preannunciare una violenta eruzione dell'intreccio, una svolta eclatante. E il finale non deluderà.

(…) Ma più potenti di tutto questo e del gancio thriller sono, senza dubbio, le forti pulsioni sessuali che scorrono, più impetuose dei noiosi dialoghi, puntata dopo puntata. Eros mercenario, eterosessuale e non, coniugale, online, clandestino, vagheggiato o solo ricordato. Per la prossima stagione è pronto un biglietto alla volta dell'Asia.

sabrina impacciatore the white lotus the white lotus 4 the white lotus 3 sabrina impacciatore the white lotus sabrina impacciatore the white lotus the white lotus 2 8 the white lotus 2 7 the white lotus 2 5 the white lotus 2 4 the white lotus 2 3 the white lotus 2 2 the white lotus 9 the white lotus 2 1 sabrina impacciatore the white lotus