IL DIVANO DEI GIUSTI/1- CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? CI SAREBBERO PARECCHIE PERLE. COME LA NUOVA SERIE POLIZIESCA AMBIENTATA NEL MONDO DI HOLLYWOOD “SUGAR”, APPENA SBARCATA SU APPLE TV+, CON COLIN FARREL PROTAGONISTA E LA SCATENATISSIMA SERIE FANTASCIENTIFICA COREANA “KISEIJU–LA ZONA GRIGIA” - SEMPRE SU NETFLIX AVETE IL THRILLER POLITICO SUDAFRICANO “CODICE: CACCIATORE”, MA IO MI SONO SPARATO, SU MUBI, L'HORROR MESSICANO DEL 1960, “LO SPECCHIO DELLA STREGA”. INCREDIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

SUGAR

Che vediamo stasera se non andiamo a rivederci “Scarface” al cinema? Bella domanda. Devo dire che sulle piattaforme ci sarebbero parecchie perle e parecchie serie già lanciatissime. Dovrebbe essere una bella nuova serie poliziesca ambientata nel mondo di Hollywood “Sugar”, appena sbarcata su Apple Tv+, con Colin Farrel protagonista, ideata da Mark Protosevich e diretta dal brasiliano Ferdinando Meirelles.

Kiseiju – La zona grigia.

Ma la serie che ha maggior voti da parte della critica è quella fantascientifica coreana, scatenatissima, “Kiseiju – La zona grigia”, più nota col titolo inglese, “Parasyte: The Grey”, diretta da Yeong Sang-Ho, il genio che ci ha dato “Train to Busan” e Seoul Station”, con Jeon So-Nee, Koo Kyo-Huan, dove un parassita alieno difende a modo suo il corpo di una donna dove si è installato. Effetti speciali incredibile, Ritno indiavolato. Almeno non mi addormento sul divano. Su Sky avete, freschi di sala, film come “Madame Web” con Dakota Johnson e Sydney Sweeneyo “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti.

codice: cacciatore

Su Netflix non dovrebbe essere male la terza versione del vecchio “Vite vendute” di Henri Georges Clouzot, diretta da Julien Leclercq con Sofiane Zermani e Alban Lenoir, anche se ho ancora negli occhi la favolosa version e di William Friedkin con le musiche dei Tangerime Dreams. Sempre su Netflix leggo un gran bene del thriller politico sudafricano “Codice: cacciatore” di Mandla Dube con Bonko Khoza, Connie Ferguson, Tim Theron.

Lo specchio della strega

Il film più noleggiato di Amzon vedo che è il divertente action con Jason Statham “The Beekeper”, ma trovate anche “Adagio” di Stefano Sollima col trio di vecchi gangster romani Servillo-Mastandrea-Favino inseguito dal cattivissimo Adriano Giannini. Su Mubi due sere fa mi sono sparato un horror messicano di grande fama, “Lo specchio della strega”, “El espejo de la bruja” diretto nel 1960 da Chano Urueta con Rosita Arenas, Armando Calvo, Isabela Corona. Incredibile.

Lo specchio della strega pierfrancesco favino e toni servillo in adagio pierfrancesco favino in adagio gianmarco franchini e pierfrancesco favino in adagio gianmarco franchini in adagio pierfrancesco favino e toni servillo adagio pierfrancesco favino stefano sollima e gianmarco franchini in adagio valerio mastandrea adriano giannini in adagio vite vendute al pacino scarface the holdovers 2 vite vendute jason statham The Beekeeper jason statham The Beekeeper jason statham The Beekeeper THE HOLDOVERS the holdovers 1 adriano giannini toni servillo e francesco di leva in adagio Lo specchio della strega

TONI SERVILLO IN ADAGIO codice: cacciatore codice: cacciatore vite vendute PAUL GIAMATTI - HOLDOVERS THE HOLDOVERS COLIN FARRELL IN SUGAR madame web 6 madame web 8 madame web 9 madame web 7 MADAME WEB COLIN FARRELL IN SUGAR COLIN FARRELL IN SUGAR Kiseiju – La zona grigia. Kiseiju – La zona grigia. Kiseiju – La zona grigia. COLIN FARRELL IN SUGAR COLIN FARRELL IN SUGAR al pacino in scarface