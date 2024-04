IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? IO SOGNO DI VEDERMI A TARDA NOTTE IL VECCHIO PEPLUM FARAONICO "IL SEPOLCRO DEI RE", MENTRE IN PRIMA SERATA IN CHIARO VI CONSIGLIO DI VEDERE O RIVEDERE "FREAKS OUT" - ALTERNATIVE? AVETE DUE GRANDI FILM DI GUERRA, "SALVATE IL SOLDATO RYAN" CON QUEI 20 MINUTI INIZIALI INCREDIBILI, E IL KOLOSSAL USA-GIAPPONESE "TORÀ, TORÀ, TORA" - IN SECONDA SERATA I FAN DI FRANCA GONELLA POTRANNO RIVEDERLA IN "UNA VERGINE IN FAMIGLIA"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il sepolcro dei re

Allegri che stasera avete la seconda parte su Netlix del non bellissimo ma più che vedibile "Rebel Moon" di Zack Snyder con Sophie Boutella come eroina. Chi ha detto che i film da vedere sul divano debbano essere belli. In realtà anche quelli stupidi, violenti, per non parlare di erotichelli vanno benissimo. In chiaro stasera sogno di vedermi a tarda notte, Rete 4 alle 3, 35, un vecchio peplum faraonico, "Il sepolcro dei re" di Fernando Cerchio con la divina Debra Paget, attrice molto legata a Howard Hughes, i nostri Ettore Manni, il "Cazzone" della Città delle donne di Fellini, un giovane Corrado Pani.

FREAKS OUT.

In prima serata in chiaro vi consiglio di vedere o rivedere "Freaks Out", opera seconda di Gabriele Mainetti con Aurora Giovinazzo, Franz Rogowski, Pietro Castellitto, Claudio Santamaria, che venne massacrato dalla critica internazionale a Venezia (ma perché portarlo a Venezia? dico io). "Freaks Out" osava toccare un tema forte come la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma da parte dei nazisti e dei fascisti con toni da fantasy avventuroso dove gli eroi sono i freaks di un piccolo circo dotati di superpoteri.

freaks out

Se l'idea del superpotenze nelle mani di un coatto romano funzionava in Jeeg Robot, opera prima di Mainetti, triplicata quintuplicata e trasportata nella Roma occupata dai nazisti diventava orrendamente cringe per i critici internazionali. Confesso che vedendolo in anteprima a Roma mi era sembrato un filmone, un po' lungo, a tratti un po' banale (quei partigiani...), un po' scorretto, il nano col cazzone..., ma divertente, soprattutto un film che osava parecchio. E il lato imbarazzante non lo avevo percepito. Portato a Venezia davanti a un pubblico internazionale diventava immediato e offriva il film a una facile fucilazione.

freaks out

Ma come avete fatto? Come vi siete permessi di trattare così l'Olocausto? Bang! Stecchito! Infranti i sogni di un cinema italiano ricco e popolare fuori dal realismo e dalla commedia. "Freaks Out" cercava maldestramente di non essere tutto quello che sarà "C'è ancora domani" Compreso un grande successo. Anche se da quando sta sulle piattaforme è l'oggetto di maggiore odio e disprezzo dell'anno da parte di quelli che no, l'avevano visto in sala alteo che Freaks Out.

lino banfi occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio

Magari non ne potete più di rivedere "Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio" di Sergio Martino con Johnny Dorelli Lino Banfi, Janet Agren e Mario Scaccia, Cine 34 alle 21, e vi interessa poco l'action "Il monaco" di Paul Hunter con Chow Yuen Fat, Canale 20 alle 21, 05. Avete due grandi film di guerra, "Salvate il soldato Ryan" di Steven Spielberg con Tom Hanks, Barry Pepper, Tom Sizemore e Matt Damon, con quei 20 minuti iniziali incredibili, Iris alle 21, e il kolossal usa-giapponese "Torà, Torà, Tora" diretto da Richard Fleischer, Kinji Fukusaka e Toshio Masuda, che presero il posto di Akira Kurosawa, con Joseph Cotten, Si Yamamura, Tatsuya Miyashi, Rai Movie alle 21,10.

c'era una volta il derby club

Gettarsi un'occhiata a "Il rito" di Mikael Hafstrom cin Anthony Hopkins, Toby Jones, Alice Braga, MediaseItalia2 alle 21, 15, "Non è mai troppo tardi" di Rob Reiner con Jack Nicholson e Mirgan Freeman, Canale 27 alle 21,15. Non mi aspetterei molto da "Il richiamo della foresta" di tal Chris Sanders con Harrison Ford ormai bollito e Omar Sy, Italia 1 alle 21, 20. Cielo alle 21, 20 propone il francese "Venus et Fleur" di Emmanuel Moret con Isabelle Pired e Barbara Knoge. Su Rai Tre alle 21. 20 avete il documentario di Marco Spagnoli "C'era una volta il Derby Club". Le storie del Derby le sappiamo, ma sarà piacevole riascoltare.

king kong

Passiamo alla seconda serata con un porno soft firmato da John Derek, "Love You" con Annette Haven, Wade Nichols, Leslie Bovee, Cielo alle 22, 55, star del porno in un raro non hard.sl Su Italia 1 alle 23, 20 ritroviamo lo scimmione più amato del cinema nel "King Kong" di Peter Jackson con Naomi Watts, Jack Black, Andy Serkis e Adrian Brody. Bello. Da rivedere.

una vergine in famiglia

Passato da poco torna su Italia 1 alle 23, 25 l'ottimo "Les Mans 66 - La grande sfida" di James Mangoklld con Matt Damon, Christian Bale, Caterina Balfe. I fan di Franca Gonella non aspettano altro che di rivederla in "Una vergine in famiglia" di Mario Siciliano con Femi Benussi, Gianni Dei, Giorgio Ardisson, Cine 34 all'1, 10, dove dovrebbe essere la vergine. Chiudo con "Il solengo", curioso documentario diretto da Alessio Rigi de Rigji e Mattia Zoppis su Rai Tre alle 2, 10. Storia di un uomo che vive da solo nelle caverne e per questo lo chiamo solengo, che sarebbe il cinghiaie maschio.

