IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA PER MORIRE DI PAURA NELLA NOTTE DI HALLOWEEN? SU DISNEY+ AVETE "QUI NON È HOLLYWOOD". NON È UNO SPLATTERONE, MA I PERSONAGGI DI SABRINA E DELLA ZIA COSIMA SONO DAVVERO TERRIFICANTI E CI PORTANO DIRETTAMENTE AL DISASTRO UMANO E POLITICO CHE È OGGI IL NOSTRO PAESE - LEGGO CHE È UNA BOMBA "WOMAN OF THE HOUR", CHE TROVATE SU NETFLIX. UN FILM TRATTO DA UNA STORIA VERA, SU UNA RAGAZZA CHE PARTECIPA A UN GIOCO TV DEL TIPO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

avetrana. qui non e' hollywood

Che vediamo stasera per morire di paura nella notte di Halloween? Confesso di aver visto ieri sera tutte le quattro puntate di “Avetrana”, che ora si chiama solo “Qui non è Hollywood”, miniserie su Disney+ diretta da Pippo Mezzapesa dedicata all’omicidio di Sarah Scazzi e credo che dia l’immagine esatta di un paese terrorizzato dalla propria inutile brutalità.

Non è una paura da splatterone, ovvio, ma i personaggi di Sabrina e della zia Cosima, interpretati divinamente da Giulia Perelli e da Vanessa Scalera, sono davvero terrificanti e ci portano direttamente al disastro umano e politico che è oggi il nostro paese. Come se l’ignoranza della famiglia Messeri rappresentasse l’ignoranza della classe piccolo borghese italiana abbandonata a se stessa.

disclaimer 2

Oggi potete vedere su Apple Tv+ anche la sesta e ultima puntata di “Disclaimer”, la bellissima serie crime diretta da Alfonso Cuaron con Cate Blanchett, Kevin Kline e Sasha Baron Cohen, quella dove la verità viene finalmente a galla. Ho sentito che è una serie che non piace a tutti. Forse perché il personaggio di Kevin Kline è così odioso. Forse perché non è costruita come tutte le altre serie, che le capisci dopo cinque inquadrature. O forse perché devi esercitare un po’ di attenzione alle voci narranti che ti deviano dai fatti veri e propri al punto che prendiamo per vere quelle che sono solo delle versioni dei diversi protagonisti della storia.

the penguin 8

Ho trovato ottima anche la sesta puntata di “The Penguin”, Sky, anche perché c’è una scena magistrale tra la Sofia Falcone di Cristin Milioti in cerca di vendetta e la Eve di Carmen Ejogo, unica donna che difende il Pinguino. E’ una serie che ha un grande successo critico in America, ma sento che non piace a tutti. Sì, Colin Farrell ha un trucco pesantissimo che ne comprime le possibilità attoriali. Al punto che per mandare avanti tutte queste puntate dobbiamo per forza di cosa legarci al personaggio di Sofia Falcone, che è quasi protagonista.

Woman of the Hour

Ma in ogni puntata scovo delle perle di recitazione, dei momenti di regia interessanti. In fondo è una delle poche serie che riesco col metodo oltremodo stancante di una puntata a settimana. Leggo che è una bomba il film appena uscito su Netflix “Woman of the Hour” diretto e interpretato da Anne Kendrick, scritto da an MacAllister McDonald e tratto d auna storia vera, ambientato nella Los Angeles degli anni ’70 dove la protagonista, aspirante attrice, si ritrova in una puntata in diretta di un gioco tv del tipo “Il gioco delle coppie” dove ha come partner un serial killer. I più coraggiosi possono sempre divertirsi con i primi due “Terrifier” su Amazon in attesa di vedere il terzo.

