Marco Giusti per Dagospia

Ma l’avete già visto il nuovo film di Maccio Capatonda, “Il migliore dei mondi”, co-diretto da Danilo Carlani e Alessio Dogana, con Martina Gatti, ottima new entry, Pietro Sermonti e Luca Vecchi (ecco dov’era finito)? E’ uscito da tre giorni su Amazon Prime, l’ho appena iniziato, ma credo che i ragazzetti l’abbiano tutti già visto. Meno complicato dei precedenti, mi sembra decisamente un passo avanti. La storia è notevole. Enzo Storto, cioè Maccio, malato di tecnologia, finisce in un mondo parallelo, un metaverso diciamo, dove la tecnologia è ferma al 1999 a causa del Millennium Bug. E quindi non può fare tutto quello che fa meccanicamente tutti i giorni grazie alla tecnologia.

Ho visto invece sette puntate, su otto, della curiosa serie Apple TV+ “Lezioni di chimica” con Brie Larson protagonista, Lewis Pullman, il bravissimo figlio di Bill Pullman, Anja Naomi King, diretta da ben cinque registe e ovviamente tutto scritto da ragazze. Ambientata negli anni ’50 è chiaramente costruita su tutte le lotte sui diritti possibili nell’America profonda del tempo. Emancipazione delle donne, stessi diritti sul lavoro, fine della segregazione, rilettura dei modelli femminili in tv. Fin troppo, direi, ma ormai siamo abituati.

Brie Larson, che sta svolazzando in questi giorni nel flop “The Marvels” nel ruolo di Captain Marvel, bionda e superwasp, è qui una chimica, Elizabeth Zott, che lavora in un istituto dove le donne non hanno proprio gli stessi diritti dei chimici maschi. Ma trova l’anima gemella nel geniale dottor Calvin Evans di Lewis Pullman, anche se il destino sarà beffardo con lei. Nella serie la vediamo da subito star di una trasmissione di cucina trasgressiva anni ’60, sappiamo che ha una figlia, geniale come lei, e sappiamo che è una chimica.

Come abbia fatto a diventare una star della tv lo vedremo nel corso della serie, gradevole, ben scritta e ben interpretata, anche se non ci sembra ci sia materiale per otto puntate e già dopo due sentiamo le sceneggiatrici che si aggrappano un po’ alle pareti. Il compito di Brie Larson è quindi quello di farci guardare anche le altre sei puntate.

Del resto è più interessante della più facilona serie godzillesca di Apple TV+ appena uscita, “Monarch: legacy of Monsters” diretta da Mairzee Almas, Julian Holmes, Hiromi Kamata, Matt Shakman e Andy goddard, scritta da Chris Black e Matt Fraction, interpretato da Wyatt Russell, figlio di Kurt Russell e Goldie Hawn, e dal padre Kurt Russell, oltre che da Anna Sawai nel ruolo di Cate, ragazza nippo americana alla ricerca del padre nel regno di Godzilla, Kiersey Clemons, Oyoko Kudo, Mary Yamamoto e una marea di altri attori giapponesi. Anche se ha avuto una serie di critiche piuttosto positive. Francamente l’ho trovata una sorta di rimasticatura di tutti i film di mostri precedenti di questi ultimi anni, però gli effetti non sono male.

