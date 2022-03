IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - I GIOVANI SPETTATORI RUSSI SARANNO PRIVATI DELLA PRIMA DI “THE BATMAN” CHE DA DOMANI INVADERÀ I CINEMA DELL’OCCIDENTE. SI CONSOLERANNO CON QUALCHE POLPETTONE BELLICO RUSSO O CON I PROGRAMMI DI PROPAGANDA PUTINIANA - DA NOI, L’ARRIVO DELL’UOMO PIPISTRELLO DOVREBBE RIPORTARE UN BEL PO’ DI SPETTATORI AL CINEMA. SE NON VOLETE USCIRE DI CASA, SEGNALO A TUTTI, MA SOPRATTUTTO A DAGO CHE NON LO HA VISTO, LA BELLISSIMA NUOVA VERSIONE DI STEVEN SPIELBERG DI “WEST SIDE STORY” DA OGGI SU AMAZON PRIME - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Quindi i giovani spettatori russi saranno privati della prima di “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson che da domani invaderà i cinema dell’Occidente. Ci saranno rimasti malissimo, penso. Si consoleranno con qualche polpettone bellico russo in gloria dell’esercito sovietico. O con i programmi di propaganda putiniana della tv russa.

Da noi, però, l’arrivo di “The Batman” dovrebbe riportare un bel po’ di spettatori al cinema. I suoi avversari in sala saranno il divertente, adrenalinico “Cyrano” di Joe Wright con Peter Dinklage e il film per signori di una certa età “Il ritratto del Duca” di Roger Michell con la meravigliosa coppia Jim Broadbent – Helen Mirren.

Se non volete uscire di casa, segnalo a tutti, ma soprattutto a Dago che non lo ha visto, la bellissima nuova versione di Steven Spielberg di “West Side Story” da oggi su Amazon Prime.

Non so se sia inferiore o superiore alla prima, quella diretta da Robert Wise e da Jerome Robbins, che trovate sempre su Amazon e potete comparare e che io ritengo un capolavoro. Questa parte comunque dalla posizione scomoda di confrontarsi con un film fin troppo celebre e stravisto da tutti.

Anche per questo il pubblico, soprattutto quello americano, l’ha un po’ snobbata pensando, come ha fatto Dago, tanto me la vede in streaming. Infatti… Ma così vi perdete uno schermo che è tutto e solo da cinema. Su Sky avete anche l’ottimo “King Richard – Una famiglia vincente” con Will Smith che fa il padre delle sorelline Williams, campionesse di tennis.

