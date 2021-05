IL DIVANO DEI GIUSTI – NON PERDETEVI SU RAI DUE LA RIPROPOSTA DEL FOLLE PROGRAMMA DI FRANCO BATTIATO NEL 2004 “BITTE, KEINE, REKLAME” CON SONIA BERGAMASCO COME CO-PRESENTATRICE E MANLIO SGALAMBRO COME CO-AUTORE - ALLE 21 PASSA IL SUPER-ACTION FRANCESE “IL PATTO DEI LUPI”, CON VINCENT CASSEL IN GRANDE SPOLVERO E MONICA BELLUCCI CHE SI PERMETTEVA DELLE SCENE DI NUDO CHE LASCIARONO IL SEGNO TRA NOI POVERI SPETTATORI – VIDEO

Il divano dei giusti 31 maggio

a quiet place ii.

Marco Giusti per Dagospia

Se in America “A Quiet Place II” e “Crudelia” riportano finalmente il pubblico al cinema nel primo vero weekend di riapertura, con 57 milioni di dollari il primo e 27 il secondo, che si può vedere anche su Disney+ a 29,99 dollari, mentre in Cina trionfa ancora una volta “F9”, cioè “Fast&Furious 9”, con altri 20 milioni per un totale di 185 milioni, da noi l’uscita di “Crudelia”, sempre combinato con quella su Disney+, ha funzionato piuttosto bene.

crudelia 5

Si porta infatti a casa nei cinque giorni di programmazione 512 mila euro, ieri che era cattivo tempo ha incassato 160 mila euro con 22 mila spettatori. Ancora ieri, piuttosto distanziati, trovavamo “The Father”, arrivato a un totale di 285 mila euro, e “Il cattivo poeta”, arrivato a un totale di 400 mila euro.

IL CATTIVO POETA

Confesso che ieri non sono andato al cinema. Mi sono invece visto in streaming con piacere “Mortal Kombat”, giocattolone con duelli infiniti diretto da tal Simon McQuoid con Lewis Tan, Jessica McNemee, Josh Lawson e Hiroyuki Sanada come l’eroico spadaccino Hanzo Hasashi, molto al di sopra delle aspettative e “Lasciali parlare” di Steven Soderbergh con Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges, molto al di sotto delle aspettative.

amy schumer come ti divento bella

E’ vero che è un gran piacere vedere queste tre meravigliose attrici recitare insieme, l’idea è che Meryl Streep, celebre scrittrice, si faccia accompagnare dalle sue due più vecchie amiche e dal suo nipotino in una traversata oceanica verso l’Inghilterra dove si chiariranno certe vecchie incomprensioni, ma il film, scritto da Deborah Eisenberg, è un po’ noioso e si fatica parecchio a vederlo. Anche per questo, credo, sia stato spedito subito nello streaming e non fatto uscire in sala, malgrado un cast e una regia importanti.

simona cavallari stefania rocca amiche davvero!

Detto questo, stasera, in chiaro la scelta è tra il classico super-romantico di Nora Ephron “Insonnia d’amore” con Meg Ryan e Tom Hanks, La7 alle 21, 05, il celebre ultimo film di James Dean, “Il gigante”, diretto da George Stevens con Elizabeth Taylor, Rock Hudson e Carroll Baker, Rai Movie alle 21, 10, che conosciamo a memoria, e il sequel molto tardo, ma ancora divertente “L’allenatore nel pallone 2” di Sergio Martino con Lino Banfi, Anna Falchi, Andrea Roncato, Cine 34 alle 21.

sonia bergamasco franco battiato

Quando uscì scrissi che "Alla ricerca di apparizioni eccellenti e di come inserirli, il film perde un bel po' di logica e di storia, che è una fotocopia di quella del vecchio Allenatore, e prende la configurazione di un tipico barzelletta movie, costruito a sorprese e scenette. Alcune sono da antologia, come i numeri di Banfi-Canà con Mazzone in treno e con Lotito in un dopo Lazio-Longobarda, altre un po' ovvie, alcune inutili.

monica bellucci il patto dei lupi

Le preoccupazioni maggiori, insomma, malgrado un copione firmato in 6, risultano quelle di far entrare tutte le ospitate dentro lo stesso film, dando la stessa importanza, inoltre a Roma e Lazio, visto che Banfi è romanista e i Martino laziale. Resta comunque intatto il piacere di rivedere in ottima forma, dopo anni, Lino Banfi che torna ai celebri 'porca puttena' e 'ti spacco la noce del capocollo' e un regista come Sergio Martino, molto amato nel mondo soprattutto per i thriller, che gira un vero film dopo tanta fiction."

Ma alle 21 passa pure il super-action francese molto fumettistico, e lo adoro per questo, “Il patto dei lupi” di Christophe Gans con Vincent Cassel in grande spolvero e una Monica Bellucci che si permetteva delle scene di nudo che lasciarono il segno tra noi poveri spettatori, Samuel Le Bihan, Iris alle 21.

il patto dei lupi 1

Mettiamoci ancora la commediola meno vista e più attuale “Come ti divento bella” di Abby Kohn e Marc Silvestein con Amy Schumer, Michelle Williams e la sex star di Instagram Emily Ratajkowski , Rai Due, e l’ormai classico “La vita di Adéle” di Abtellatif Kechiche con la coppia di amanti Adéle Exarkopoulos e Léa Seydoux, Cielo alle 21, 15, in edizione integrale, si spera. Tutto più o meno visto, vero? Anche se ogni volta che passano sia “Il gigante”, sia “Insonnia d’amore”, ma anche “La vita di Adéle” mi fermo incantato.

samuel le bihan monica bellucci il patto dei lupi

In seconda serata è davvero un film civile e importante che ci permetteva di ben sperare per il nostro paese in quanto a integrazione, “Bangla” di e con Phaim Bhuiyan, Rai 5 alle 22, 25. Pochissimo visto da noi, invece, lo stravagante film di vampiri neozelandese “Vita da vampiro” di e con Taika Waititi e Jemaine Clemont, Rai 4 alle 22, 55.

senza buccia 2

Se avete iniziato la serata con “L’allenatore nel pallone 2” la potete proseguire sullo stesso canale alle 23, 10 col vecchio, ma sempre divertente “I due maghi del pallone” di Mariano Laurenti con Franco e Ciccio. La storia è quella di Ciccio Ingrassetti, impiegato nella ditta del nord Schiapp, che sponsorizza una squadra di calcio in crisi in quel di Pizzisiccu, in Sicilia, che decide di provare a cambiare allenatore. Ne prende uno che sembrerebbe davvero speciale, il mago K.K.., Franco. Ovviamente non è affatto un mago del calcio, ma solo un mago. Cialtrone, per giunta.

anna falchi l’allenatore nel pallone 2

Andò benissimo al botteghino. “Costò 100 milioni e incassò un miliardo” (Laurenti). Girato vicino Roma, Palombara, Guidonia. Poverissimo. E’ diventato una stravaganze la commedia televisiva diretta da Marcello Cesena “Amiche davvero!” con Stefania Rocca, Simona Cavallari, Victor Cavallo e Carlo Croccolo, La5 alle 23, 35.

bitte, keine, reklame.

Nella notte non perdetevi all’1 in punto su Rai Due la riproposta del folle programma ideato e presentato da Franco Battiato nel 2004 “Bitte, keine, reklame” con Sonia Bergamasco come co-presentatrice e Manlio Sgalambro come co-autore. Attenti che tra gli ospiti c’è Alejandro Jodorowski. Lo girò subito dopo il suo primo film da regista, il disastroso “Perduto amor”. Per quanto uno possa amare il Battiato cantante e poco apprezzare il Battiato regista, di film francamente insopportabili e mai diventati neanche di culto, l’idea di un suo programma di cultura alta non può che interessarci.

sonia bergamasco bitte, keine, reklame

Per il resto, ahimé, non c’è molto di eccitante, a parte “Pericle il nero” di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, Marina Fois, Gigio Morra e Maria Luisa Santella Rai Movie alle 2, 35. O “Il santo patrono” di Bitto Albertini con Lucio Dalla, Alberto Sorrentino, Toni Ucci, Cine 34 alle 2, 50, forse il film più raro della nottata, una sorta di commedia di provincia dedicata al declassamento dei santi minori che fecero infuriare i parroco dei paesini italiani. Ma passa pure “Cuore matto… matto da legare” di Mario Amendola con Little Tonym Eleanor Brown, Lucio Flauto e Ferruccio Amendola, Cine 34 alle 4, 25. Alle 5 su Rai Movie tutto si chiude con le nudissime Lilli Carati e Ilona Staller nel vecchio “Senza buccia” di Marcello Aliprandi, che meriterebbe forse un remake.

