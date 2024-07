IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – OVVIO CHE MI SONO GIÀ VISTO L’EPISODIO 4 DELLA SECONDA STAGIONE DI “HOUSE OF THE DRAGON” – COME SICURAMENTE SAPRETE GIÀ, TERMINA CON UNA SPETTACOLARE BATTAGLIA TRA DRAGHI CHE APRE LA GUERRA PER IL POTERE TRA TUTTI QUESTI BIONDI BELLICOSI – HO TROVATO MOLTO BELLO IL MOMENTO ALLA MARIO BAVA, È UNA CITAZIONE PRECISA, DEL SOGNO A OCCHI APERTI… – ALTERNATIVE? TORNO A CONSIGLIARVI LA DOPPIETTA DEI FILM HORROR “X” E “PEARL” SU AMAZON…

Marco Giusti per Dagospia

House of the Dragon - episodio The Red Dragon and the Gold 4

“We’re off to battle again, old girl.” Ovvio che mi sono già visto, oggi, e penso che lo avranno fatto in molti, l’episodio 4 della seconda stagione di “House of the Dragon”, intitolato “The Red Dragon and the Gold”, diretta da Alan Taylor. Come sicuramente saprete già, l’episodio termina con una spettacolare battaglia tra draghi che apre la guerra per il potere tra tutti questi biondi bellicosi.

E’ già considerato il punto più alto della stagione, ma devo dire che ho trovato molto bello anche il momento alla Mario Bava, è una citazione precisa, del sogno a occhi aperti di Deemon di Matt Smith nel castello che lo porta a confrontarsi con la misteriosa Alys Rivers di Gayle Rankin. In un altro sogno Daemon rivede la Rhaenyra piccola interpretata da Milly Alcock.

House of the Dragon - episodio The Red Dragon and the Gold 2

Il problema di “House of Dragon” è solo quello di essere uno show derivativo, il prequel di quel capolavoro che era “Trono di spade”. Ma visto che il gruppo creativo è quello e che possono disporre di mezzi e attori favolosi e non ancora scoperti, è ovvio che lo spettacolo sia tutto di altissimo livello. Anche le scene coi draghi. E’ vero che non si vedono bene gli uomini che li guidano, e non capisci come non cadano giù quando i draghi si combattono a capo di sotto, diciamo, vero che dopo tanti Godzilla questi simpatici draghi arrivano un po’ tardi, ma l’effetto è notevole. Anche quando fanno poco e stanno a terra.

House of the Dragon - episodio The Red Dragon and the Gold 5

Alternative? Torno a consigliarvi al doppietta dei film horror di Ti West per la A24, cioè “X” e “Pearl”, che trovate su Amazon. Vi consiglio anche su Netflix, e lo consiglio anche a me stesso che non l’ho vista, la grande serie lesbo-carceraria “Orange Is the New Black”, ideata da Jenji Kohan , sette stagioni, 91 episodi, che vedo spinta su Netflix. Leggo 28 registi diversi, tra questi Jodie Foster, Sian Heder, Nicole Holofcner.

Non dovrebbe essere male, sempre Netflix, il film sentimentale spagnolo “Goyo” di Marcos Carnevale con Nicolas Furtado e Nancy Duplat, storia d’amore tra un guardiano di museo autistico e una sua collega, molto più grande di lui. Ha buone critiche, su Apple Tv+, “Tierra de mujeres”, serie ideata da Ramon Campos, Gemma Neira con Eva Longoria come Gala, newyorkese che arriva in una cittadina spagnola con mamma e figlia. Ci sono anche Carmen Maura, Victoria Bazua, Santiago Cabrera.

mia goth pearl 7

Ma quello che è assolutamente da vedere è su Apple tv+ “Fancy Dance”, bellissimo film scritto e diretto da Erica Tremblay con Lily Gladstone, la protagonista di “The Killers of the Flower Mon”, alla ricerca della sorella scomparsa in una riserva indiana. Leggo che sia la Gladstone che Isabel Beroy Olson, che interpreta la nipote, sono perfette. E’ primo tra i film più visti di Apple.

mia goth pearl 4 mia goth pearl 5 House of the Dragon - episodio The Red Dragon and the Gold 3 House of the Dragon - episodio The Red Dragon and the Gold 1 House of the Dragon - episodio The Red Dragon and the Gold 7