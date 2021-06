IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – SUI SOCIAL È SCOPPIATA LA DISCUSSIONE DEL MOMENTO SU “LUCA”, IL CARTOON DELLA PIXAR DIRETTO DA ENRICO CASAROSA, SE SIA O MENO UNA GRANDE STORIA D’AMORE TRA DUE ADOLESCENTI CHE SI SCOPRONO GAY IN UNA CITTÀ BACCHETTONA E OMOFOBA – IL “NEW YORK TIMES” LO HA GIÀ RIBATTEZZATO “CALAMARI BY YOUR NAME”. C’È ANCHE CHI SI CHIEDE SE LA PIXAR, DOPO AVER VOLUTO DARE SENTIMENTI AI GIOCATTOLI, ALLE MACCHINE, AI SENTIMENTI STESSI, HA CERCATO DI SCOPRIRE SE ANCHE GLI ITALIANI AVESSERO DEI SENTIMENTI….

luca di enrico casarosa 3

Il divano dei giusti 20 giugno

Marco Giusti per Dagospia

Altro che pasta al pesto. Sui social è scoppiata la discussione del momento su “Luca”, il nuovo cartoon della Pixar diretto da Enrico Casarosa, vedibile solo su Disney+, se sia o meno una grande storia d’amore tra due adolescenti, Luca e Alberto, che si scoprono gay in una città bacchettona e omofoba e sono così costretti a conservare il loro segreto.

calamari by your name la recensione di luca del new york times

Il “New York Times” lo ha già ribattezzato “Calamari by Your Name”, giocando sulle affinità con “Call Me By Your Name” di Luca Guadagnino (un altro Luca…). Anche chi sostiene che se la storia d’amore non è esplicità lo è la parabola queer.

C’è infine anche chi si chiede se la Pixar, dopo aver voluto dare sentimenti ai giocattoli, alle macchine, ai sentimenti stessi, ha cercato con questo film di scoprire se anche gli italiani avessero dei sentimenti.

la pasta al pesto in luca di enrico casarosa TWEET SU LUCA DI ENRICO CASAROSA luca di enrico casarosa 1 luca di enrico casarosa 2 luca di enrico casarosa 4 luca di enrico casarosa2 luca di enrico casarosa