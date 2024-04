IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – STASERA MI GUARDEREI UN SUPERCLASSICO COME “FRACCHIA LA BELVA UMANA”, ILLUMINATO DAL DUETTO TRA IL COMMISSARIO AURICCHIO DI LINO BANFI E IL MENESTRELLO DELLA TRATTORIA ZOZZONA ROMANA CHE INIZIA CON “E BENVENUTI A 'STI FROCIONI, GRANDI, GROSSI E CAPOCCHIONI…” – ALL’1,10 DI NOTTE PASSA IL CAMILLO & PEPPONE, ANZI, PEPPONA PORNO, “IL COMPROMESSO… EROTICO”. CULT IMMORTALE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo stasera? Francamente mi guarderai su Cine 34 alle 21 un superclassico come “Fracchia la belva umana” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Francesco Salvi, Sandro Ghiani e Gigi Reder come madre siciliana della Belva, il terribile bandito odentico al povero impiegatuzzo Fracchia.

E’ il remake comico di “Tutta la città ne parla” di John Ford con Edward G. Robinson nel doppio ruolo di un bandito inseguito dalle polizie di tutti gli stati e un modesto impiegato che ha la sciagura di essere identico a lui.

Come tutti sapranno, però, il film è illuminato dal duetto tra il Commissario Auricchio di Lino Banfi e il menestrello della trattoria zozzona romana che inizia con “E benvenuti a sti frocioni, grandi, grossi e capocchioni, e tu chi sei un po’ fri fri dimmi un po’ che ci hai da dì” e seguito con "Non sono frociooone, non sono ricchiooone, non sono frì frì, io son commissario e ti faccio un culo così!".

E’ divertente anche su Iris alle 21, la commedia-action “Tango & Cash” di Andrej Konchalovskij con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance. Konchalovskij venne rimpiazzato da Alberto Magnoli perché il rapporto con la produzione stava diventando insostenibile. Konchalovskji voleva evitare la buffonata comica coi due poliziotti a caccia del boss. Ma molte scene sono girate dallo stesso Stallone e dal direttore della seconda unità, Peter MacDonald.

Su Canale 20 alle 21, 05 non ho un gran ricordo di “Limitless” di Neil Burger con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel, con Bradley Cooper scrittore privo di talento che diventa un genio grazie a una superdroga.

Se avete voglia di capire qualcosa sui giri di poker clandestini americani guardatevi “Molly’s Game” di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O'Dowd, Jeremy Strong, biopic dedicato a Molly Bloom, campionessa di sci americana che dopo un brutto incidente lascia lo sport e inizia a mettere in piedi un giro di poker clandestino che le farà guadagnare una marea di soldi.

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete l’horror, davvero poco noto, “Alien Raiders” di Ben Rock con Carlos Bernard, Mathew St. Patrick, Rockmond Dunbar, Courtney Ford, Jeffrey Licon. Meglio “Taxi 5”, sequel di sequel di sequel, diretto da Franck Gastambide con lo stesso Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia, Anouar Toubali, Cielo alle 21, 20.

Rai Due alle 21, 20 passa il poco da 25 aprile violento “La furia di un uomo”, remake di un film di camionisti francese, Cash Truck, qui diretto da Guy Ritchie che si incontra dopo quasi vent’anni col grande Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar. Il tutto è ambientato a Los Angeles. Da vedere.

Italia 1 alle 21, 20 propone il kolossal spionistico “Mission: Impossible – Protocollo fantasma”, diretto da Brad Bird, regista di animazione di gran livello per la Pixar, con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Josh Holloway, Léa Seydoux. Su Canale 27 alle 21, 25 trovate un vecchio film con Jim Carrey che non era propriamente comico, “Bugiardo bugiardo” diretto da Tom Shadyac con Jim Carrey, Jennifer Tilly, Maura Tierney, Justin Cooper, Swoosie Kurtz, Amanda Donohoe.

Warner tv alle 21, 30 propone un action franco-camadese, “Brick Mansions” diretto da Camille Delamarre con David Belle, Paul Walker, RZA, Catalina Denis, Robert Maillet, Carlo Rota, Bruce Ramsay. Su Tv8 alle 21, 30 da rivedere il premio Oscar “I segni del cuore – Coda” diretto da Sian Heder con Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez, remake di “La famiglia Bèlier” di Eric Lartigau, il film con la famiglia di sordomuti che si ritrova una figlia, l’unica che ci sente e che parla, che vuol fare la cantante.

Il tutto è spostato dalla campagna francese in una comunità di pescatori americana. Al Sundance del 2021 vinse ben quattro premi, Grand Jury, premio del pubblico, miglior ensemble di attori e venne comprato dalla AppleTv poco prima dell’anteprima con un’asta leggendaria per 25 milioni di dollari.

Rai Uno alle 21, 30 risponde con una commedia diretta da Umberto Carteni “Quasi orfano” con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo. In realtà è un altro remake di un film francese, “Ti ripresento i tuoi” del 2018. Ma un film originale non lo sappiamo proprio fare, eh?

Passiamo alla seconda serata con “Ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande” commedia sexy a episodi diretta da Sergio Martino con Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Janet Agren, Daniele Formica, Cine 34 alle 23. Bello, ma lo conosciamo a mente.

Meglio buttarsi su un campione generazionale di qualche anno fa come “3MSC – Tre metri sopra il cielo”, la commmdia sentimentale diretta da Luca Lucini, tratta dal romanzo di Moccia con Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Mauro Meconi, La5 alle 23, 15. Per Scamarcio fu un lancio pauroso. Ricordo ancora le ragazzine scatenate che andavano a vedere il film.

Su Tv8 alle 23, 20 mi interessa “Appuntamento al parco” di Joel Hopkins con Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville, Alistair Petrie. Lei è una vedova, lui un chiusissimo mabinetalista che vive da quasi vent’anni in una baracca dentro al parco che vuole non far chiudere. LA7D alle 23, 35 propone un film che non si vede da anni, la commedia anti-fumo “Thank You for Smoking” di Jason Reitman con Aaron Eckhart che rappresenta le grandi società di tabacco americane, Maria Bello, William H. Macy, Cameron Bright, Katie Holmes, Robert Duvall.

Vi fate ancora quattro risate con “Beverly Hills Cop” di Martin Brest con Eddie Murphy poliziotto nero di Detroit a Los Angeles, Lisa Eilbacher, Judge Reinhold, John Ashton, Ronny Cox, Steven Berkoff, Italia 1 a mezzanotte, Gran parte delle battute comiche di Eddie Murphy e dei suoi partner sono improvvisate.

Lo script, pensato per Stallone protagonista, che non si pensava adatto alla commedia, venne riscritto tante di quelle volte che Brest preferì seguire i suoi attori. Piacque talmente ai boss della Paramount che appena lo videro in anteprima decisero di farlo uscire in 2000 sale e di mettere in piedi subito un sequel.

Su Cine 34 all’1, 10 finalmente si ragione col rarissimo Don Camillo&Peppone anzi Peppona porno, “Il compromesso… erotico” di Sergio Bergonzelli con Pupo De Luca, Ria De Simone, Armando Marra, Alfredo D'Ippolito. Conviene spiegare bene la storia. In un paesino emiliano, Borgo di Sopra, si scontrano Don Camillo, Pupo de Luca, e la nipote Peppona, Ria De Simone, ex-mignotta diventata sindacalista comunista.

Peppona apre una Casa del Popolo proprio di fronte al locale casino. Così finisce che per i cittadini «Peppona fa marchette gratis in cambio dell’iscrizione al partito, compromettendo gli affari del bordello locale e la salute pubblica».

«Mica faccio la puttana, mi sacrifico per il partito» dice lei, «Il progresso e la politica li risolve soltanto la…». Sconvolto, Don Camillo apre una sezione Acli nel triangolo infernale. Alla fine verrà allontanato dal paese.

In tutto questo si sviluppa la storia delle due coppie di cognati che vivono sotto lo stesso tetto mettendo in piedi un menage a quattro con scambio di coppie. Cult immortale.

Per il titolo, la storia, perché è l’unico film che vede protagonista Ria De Simone. Bergonzelli lo descrive come «una commedia raffinata e gentile, anche se la mia segretaria mi rimprovera che non fa ridere» (Nocturno). Pensa un po’. Riscoperto da subito. «Un film inimmaginabile, ripugnante e spaventosamente spassoso, subito scomparso dagli schermi, prudentemente», scriveva Giovanni Buttafava su Il Patalogo.

Rai Movie all’1, 30 propone un ben più sofisticato ma meno folle “Addio mia regina” di Benoît Jacquot, recentemente accusato di molestie, con Diane Kruger, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Xavier Beauvois, Vladimir Consigny. Pù noioso “Maria Styuarda regina di Scozia” di Charles Jarrott con Vanessa Redgrave, Glenda Jackson, Timothy Dalton, Nigel Davenport, Trevor Howard, Iris all’1, 30.

Su Rete 4 all’1, 55 trovate Villaggio e Ceccherini in “Cari fottutissimi amici” di Mario Monicelli con Paolo Villaggio, Antonella Ponziani, Beatrice Macola, Eva Grimaldi, Paolo Hendel. Gare di pugilato tra miserabili nell’Italia appena liberata. Rete 4 alle 4, 10 passa “I marziani hanno dodici mani” di Castellano & Pipolo con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Paolo Panelli, Magali Noël e Margaret Lee.

Come ricordavano i due registi : “I marziani hanno dodici mani fu il nostro primo film da registi. Il produttore di allora, Sabatello, ci disse: ‘Perché non lo fate voi?’ e ci diede due aiuto registi. Le scene con Franchi e Ingrassia me le ricordo bene; loro erano sempre propositivi. A parte il fatto che erano puntualissimi, a differenza di mille altri attori, e poi si divertivano e andavano d’accordo con tutti, anche se spesso litigavano tra loro”. I due aiuto registi sono in realtà Erico Menczer e Emilio Miraglia, già collaboratori stretti di Luciano Salce.

“Uno era direttore della fotografia e l’altro aiuto regista. Loro stavano sempre a dire come dovevamo girare, noi ci andavamo a mangiare una pizza… mentre loro discutevano sull’inquadratura”, ha detto Pipolo. Chiudo con ”Quando le donne avevano la coda” di Pasquale Festa Campanile con Senta Berger, Giuliano Gemma, Renzo Montagnani, Lino Toffolo, Iris alle 5. Ma alla stessa ora su Rai Movie passa un capolavoro di John Huston come “Gli inesorabili” con Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Lillian Gish, Audie Murphy, Doug McClure, John Saxon. Visto e rivisto…

