zendaya euphoria seconda stagione

Marco Giusti per Dagospia

Se siete a casa sul divano, cosa potete vedere? Intanto ci saranno stasera la sesta puntata di “Euphoria” su Sky e la quarta di “Pam&Tommy” su Disney+, che sono attualmente le mie serie preferite.

Dago è impazzito per il cazzo parlante di Tommy-Sebastian Stan e abbiamo incominciato a ragionare sui cazzi parlanti che si perdono nei secoli.

Ottimo argomento di conversazione.

sebastian stan parla con il suo pisello pam & tommy

E’ partita anche una discussione sull’importanza di Pamela Anderson e del suo video hard legata alla nascita di Internet ai tempi dei primi motori di ricerca. Intanto, devo anche recuperare la terza e la quarta puntata di “L’amica geniale”…

emma mackey romain duris eiffel

Sulle piattaforme vedo che Sky ha appena inserito “Eiffel” di Martin Bourboulon con Romain Duris e Emma Mackey, che ha buone critiche, ma anche il vecchio “Ghostbusters” credo in onore al regista, Ivan Reitman, appena scomparso.

Sia su Sky che su Amazon Prime trovate il nuovissimo “Matrix Resurrections” di Lana Wachowski.

big bug

Su Netflix sono molto interessato al fantascientifico, nuovissimo, “Big Bug”, stravaganza scritta e diretta dal Jean Paul Jeunet di “Delicatessen” interpretato da Dominique PInon, Elza Zilberstein e André Dussollier, storia di quattro robot che si ribellano ai loro padroni. Le critiche, però sono tiepide.

inventing anna

Ci sarebbe anche la nuova serie “Inventing Anna”, che è già un successo in tutto il mondo, ma non buone critiche. Ha invece ottime critiche e potrebbe essere una vera sorpresa il film coreano “Amore e guinzagli” di Park Hyun jin con Seo-hyun e Lee Yun-jung, sorta di gioco amoroso fra due giovani colleghi d’ufficio.

casa, dolce casa

Su Amazon Prime avete “Final Account" di Luke Holland, un buon documentario sulla vita ai tempi del Terzo Reich raccontata non da militari, ma da gente comune. Non male “L’ombra del passato” di Amy Koppelman, grazie anche all’interpretazione di Amanda Seyfried, incastrata in una depressione da post-parto. Con lei ci sono anche Fin Wittrock, Amy Irving, Jennifer Carpenter.

lockout

Invece… Non è che ci sia moltissimo stasera in chiaro in prima serata. Molto divertente la commedia matrimoniale “Un matrimonio all’inglese” di Stephan Elliott con Jessica Biel che fa la moglie americana malvista dalla famiglia inglese dello sposo, Ben Barnes, una cattivissima Kristin Scott Thomas e un simpatico Colin Firth, La7D alle 21, 30.

final account

E’ un interessante puzzle di sentimenti e memorie sentimentali il curioso “Ricordi?” di Valerio Mieli, il regista di "10" inverni”, con Luca Marinelli e Linda Caridi, Rai 5 alle 22, 15.

“Lockout” è un film super action prodotto da Luc Besson e diretto da due sue creature, Stephen St. Leger e James Mathe, con Guy Pearce che deve salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti in ostaggio di un gruppo di detenuti cattivissimi su un lontana satellite.

ricordi?

Si piange parecchio con “Qualcosa di buono” di George C. Wolfe con Hilary Swank come pianista malata di sla e Emmy Rossum come sua giovane assistente, Cielo alle 21, 15.

Solo i vecchi fan dei film western americani potranno apprezzare “La strage del 7° Cavalleggeri” girato da Sidney Salkow in Cinemascope e “Magnificent new Eastman Color” con Dale Robertson, Mary Murphy, l’irlandese J. Carrol Naish come Toro Seduto, vero protagonista della storia visto che il film si intitola in inglese “Sitting Bull” e il finto indiano Iron Eyes Cody, in realtà era italianissimo e si chiamava Oscar De Corti, come Cavallo Pazzo, Rai Movie alle 21, 10.

johnny depp blow

Non è certo un capolavoro, ma lo vedrei con molto piacere. Decisamente più moderno il supercomico malamente trattato dai nostri critici “Parto col folle” di Todd Phillips con Robert Downey jr., Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Michelle Monaghan, canale 27 alle 21, 10.

Ci sarebbe anche il recentissimo biopic religioso spagnolo “Claret” di Pablo Moreno con Antonio Reyes nei panni di padre Antonio Maria Claret, fondatore dell'ordine religioso dei "Missionari Figli dell'Immacolato Cuore di Maria", Tv2000 alle 21, 10.

zoe saldana ben affleck la legge della notte

Su Cine 34 alle 21 trovate il gangster movie da ridere “La leggenda di Al, John e Jack” diretto da Aldo Giovanni Giacomo e Massimo Venier con i tre comici e Aldo Maccione in grande spolvero, e su Iris alle 21 il gangster movie serio diretto e interpretato da Ben Affleck “La legge della notte” con Zoe Saldana, Chris Messina, Sienna Miller, Ella Fanning e il nostro Remo Girone. Attenti che però è il film più stracult della prima serata.

ricordi?

Ben Affleck, dopo il successo e l’Oscar di “Argo”, che aveva diretto e interpretato, e forte di essere il nuovo Batman, aveva il mondo di Hollywood ai suoi piedi. Sceglie di dirigere e interpretare una saga del crimine forte e complessa ambientata nei Roaring Twenties come questo La legge della notte (Live By Night), tratto da un romanzo del 2012 di Dennis Lehane, già autore di Mystic River, Shutter Island, un progetto che aveva già opzionato per sé Leonardo Di Caprio, pensando di girarlo magari con Martin Scorsese, adattissimo al soggetto.

amanda seyfried l'ombra del passato

Affleck prende il progetto di Di Caprio, che rimane come produttore, scrive lui la sceneggiatura e affida la direzione della fotografia a un genio delle luci come Robert Richardson, responsabile non solo di Shutter Island, ma anche di The Hateful Eight, che riprenderà tutto come una Arri Alexa con lente originali panavision del 1965. L’immagine è una meraviglia.

la leggenda di al, john e jack

Affleck sceglie un grande cast, Brendan Gleeson come il vice sceriffo, padre del bandito Joe Coughlin, interpretato dallo stesso regista, in quel di Boston, Elle Fanning come la mistica ex-tossica Loretta Figgis, Sienna Miller come Emma, la pupa del gangster, che fa perdere la testa al protagonista, Zoe Saldana come la bellissima ragazza cubana che Joe sposerà in Florida, Chris Cooper come il capo della polizia, e addirittura il nostro Remo Girone come Maso Pescatore, capo della gang italiana di Boston.

qualcosa di buono

Dovrebbe funzionare tutto, a cominciare dalla ricostruzione d’epoca, perfetta, da una serie di scene d’azione con macchine degli anni ’20. 65 milioni di dollari di budget.

Invece il film è un flop epocale. Incasso di 21 milioni di dollari, perdita netta di 75 milioni. Non funziona troppo la sceneggiatura, non funziona la messa in scena, non funziona nemmeno troppo Affleck come protagonista nei panni del bandito galantuomo Joe Coughlin. Un disastro.

la strage del 7?? cavalleggeri

In seconda serata avete su Rai Due alle 22, 40 la commedia sconosciuta “Ricomincio da San Valentino” di Steven R. Monroe con Nicky Whelan, Greg Vaughan, Emma Burdon-Sutton, Karen Hassan. Da evitare accuratamente. Meglio il grande western dalla lavorazione tormentata e massacrato dai tagli della produzione “Sierra Charriba” di Sam Peckinpah con Charlton Heston, Richard Harris, James Coburn, Mario Adorf, Senta Berger. Warren Oates e Ben Johnson, Rai Movie alle 23, 05.

Richard Harris era appena stato buttato fuori dal set di “L’avventura” perché aveva dato un pugno a Michelangelo Antonioni stendendolo dopo che il regista si rifiutava di discutere con lui sul personaggio. Peckinpah ne combinò di tutti i colori. Ma il film è lo stesso favoloso.

jude law il nemico alle porte

Pioggia di repliche, tra “Alita” su Rai 4 alle 23, 05, “La cura del gorilla” con Claudio Bisio e Ernest Borgnine alle 23, 10, “Old Boy” di Spike Lee, Canale 20 alle 23, 25. E’ una novità, invece, l’arrivo di “Robin e Marian” di Richard Lester con Sean Connery e Audrey Hepburn come protagonisti invecchiati della saga di Robin Hood, Robert Shaw come Sceriffo di Nottingham, Nicol Williamson come Little John e Richard Harris come King John.

sitting bull

Sembra che Harris, Shaw e Williamson dettero molti problemi sul set, visto che non erano mai sobri. Lester era un grande regista capace di affrontare qualsiasi genere, ma nell’avventuroso aveva forse una marcia in più.

Il film venne interamente girato in Spagna perché i protagonisti, tutti inglesi, erano scappati dall’Inghilterra per non pagare le tasse. E’ per questo che ci sono attori minori spagnoli e si segnala il debutto di Victoria Abril. Sean Connery e Audrey Hepburn sono favolosi.

casa, dolce casa 1

“Blow” di Ted Demme con Johnny Depp, Penelope Cruz, Franka Potente è un bel ritratto di un piccolo spacciatore che diventa un boss del traffico di cocaina. Su Rai Movie all’1, 15 trovate il bel filmone di guerra “Il nemico alle porte” di Jean-Jacques Annaud sulla battaglia di Stalingrado con Jude Law e Ed Harris come cecchini rivali quello russo Vassili è Jude Law, e quello tedesco, il maggiore Koenig, è Ed Harris, ma ci sono anche Joseph Fiennes, Rachel Weisz e Bob Hoskins.

helmut berger silvia monti sai cosa faceva stalin alle donne?

Nell’assedio di Stalingrado si calcolano qualcosa come 250 mila soldati uccisi in azione, ma altre fonti dicono che siano addirittura il doppio. Ai russi il film, presentato a Berlino, non piacque. Lo trovarono pieno di difetti. Devo dire che a me piace, Annaud lo costruisce come un western e un duello tra i due protagonisti silenziosi in mezzo all’inferno.

Credo sia piuttosto raro “Casa, dolce casa”, commedia diretta da Richard Benjamin nel 1986 con Tom Hanks, Shelley Long, Alexander Godunov, Maureen Stapleton, Joe Mantegna. L’idea è quella di una giovane coppia che compra una casa che si rivela un disastro, perde pezzi ovunque. Subito sconto e fattura e superbonus… Mai visto.

compagne nude

Qualcuno stasera sarà contento per il ritorno di un film assurdo come “Compagne nude”, Rete 4 alle 2, 15, il capolavoro trash del ’77 di Bruno Pischiutta con Irma Olivero, dove una moglie, tradita dal marito, si vendica diventando comunista e dedicandosi a sesso, droga e violenza. Un delirio di attori cani, regia assurda e battute di culto come questa di uno stupratore: "Mannaggia! è già un mese che non faccio una violenza". Ma dovevate darlo proprio a San Valentino?

servizio in camera – room service

Rai Movie alle 3, 35 presenta un capolavoro dei Fratelli Marx, “Servizio in camera – Room Service” di William Seiter. Cine 34 alle 4, 35 prosegue con gli stracult italiani con “Sai cosa faceva Stalin alle donne?” ideato e diretto dal critico cinematografico di Paese Sera, Maurizio Liverani, da poco ahimé scomparso.

ricomincio da san valentino

Era una sorta di pamphlet contro il cinema rivoluzionario all’amatriciana, prodotto da Angelo Rizzoli e benedetto da Luchino Visconti, che regalò a Liverani, neoregista, Helmut Berger come protagonista e Romolo Valli come doppiatore del co-protagonista, Benedetto Benedetti, costruito un po’ sul modello del cinematografo trinariciuto che sogna la rivoluzione alla Kim Arcalli.

lockout.

Pieno di riferimenti e di battute sui comunisti del cinema di allora. Inutile dire che Margareth Lee e Silvia Monti sono nudissime e scostumate come mai. Morricone, quando capì che era un film irriverente, cercò di togliere il nome dai titoli di testa. E la proiezione a Venezia fu un disastro. Liverani non verrà mai perdonato dal cinema italiano.

Capolavoro di Enzo G. Castellari il super-poliziesco “La via della droga” con Fabio Testi, David Hemmings, Sherry Buchanan, Wolfango Soldati, Massimo Vanni, Rai Movie alle 5. Non c’entra nulla con San Valentino, è vero, ma almeno è un buon film pieno di azione.

sai cosa faceva stalin alle donne?

