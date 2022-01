IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - STASERA NON CI SARÀ RAGAZZINO/RAGAZZINA CHE NON SI VEDRÀ LA PRIMA PUNTATA DI “EUPHORIA” CON ZENDAYA. ALLA FACCIA DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAD O NO DAD – IO IERI HO CONTINUATO A RIVEDERMI IL VECCHIO “WEST SIDE STORY” DI ROBERT WISE E HO CAPITO CHE È UN FILM CHE VA VISTO DAVVERO SOLO AL CINEMA, L’EFFETTO È COMPLETAMENTE DIVERSO DA QUELLO CHE HAI IN TV. MA CHI TE LO PROIETTERÀ PIÙ IN 70 MM? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zendaya euphoria seconda stagione

Stasera non ci sarà ragazzino/ragazzina che non si vedrà la prima puntata di “Euphoria” con Zendaya. Alla faccia della riapertura delle scuole, dad o no dad. Meglio così.

Vi consiglio di recuperare magari qualche film fresco di premi ai Golden Globes in streaming, da “The Power of the Dog” di Jane Campion a “Tick, Tick… Boom!” di Lin-Manuel Miranda su Netflix, da “Being the Ricardos” su Amazon a una serie strepitosa come “Succession” su Sky.

west side story versione originale del 1961.

Io ieri ho continuato a rivedermi il vecchio “West Side Story” di Robert Wise e ho capito che è un film che va visto davvero solo al cinema, con quel 70 mm in sala l’effetto è completamente diverso da quello che hai in tv. Ma chi te lo proietterà più in 70 mm?

tick, tick... boom! brian cox succession being the ricardos west side story versione originale del 1961 rita moreno west side story 1961 andrew garfield tick, tick... boom! brian cox succession the power of the dog sydney sweeney euphoria stagione 2 jeremy strong sarah snook succession jeremy strong succession being the ricardos sydney sweeney euphoria zendaya euphoria seconda stagione. nicole kidman javier bardem being the ricardos hunter schafer euphoria stagione 2