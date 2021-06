IL DIVANO DEI GIUSTI - IL VERO FILM STRACULT DELLA NOTTE È L’EROTICO BURINO “QUELLA PROVINCIA MALIZIOSA” DI GIANFRANCO BALDANELLO CON KARIN WELL ALIAS WILMA TRUCCOLO COME RAGAZZINA SCATENATA CHE SI SCOPA DUE FRATELLI IN PROVINCIA. POCHISSIMO VISTO, INOLTRE. GRANDI FRASI DI KARIN WELL: “IL TUO ORGASMO È CLITORIDEO O VAGINALE?”. “PERDERE LA VERGINITÀ È COME TOGLIERSI UN PULLOVER, QUANDO FA TROPPO CALDO...” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

a quiet place ii.

Mentre due potenti horror, “A Quiet Place II” e “The Conjuring – per ordine del diavolo” si confrontano da oggi in America con tremila sale a testa cercando di capire se realmente il pubblico più giovane se la sente di tornare al cinema e “Crudelia” apre in Cina, da noi, dove comunque un bel po’ di gente sta tornando in sala, “The Conjuring” ieri ha incassato 89 mila euro per un totale di 260 mila, temo che la visione sul divano sia ancora la più gettonata dalle famiglie italiane.

crudelia 5

Stasera, come ogni venerdì dall’inizio della pandemia, si moltiplicano le offerte. Potessi scegliere davvero cosa vedere vi direi subito “Psycho II” dell’australiano Richard Franklyn su Iris all’1, 10, strampalato sequel con tutto il cast sopravvissuto, da Anthony Pwerkins a Vra Miles, ma ci sono anche una magistrale Meg Tilly, Robert Loggia e Dennis Franz.

tirate sul pianista 1

O “Tirate sul pianista” di François Truffaut con Charles Aznavour e Marie Dubois su Rai Tre all’1, 10. Intanto, segnatevi perché è una vera prima di un film civile e importante, arriva su Amazon Prime “The Mauritian” di Kevin Macdonald con Jodie Foster avvocatessa di un prigioniero di Guantanamo ingiustamente recluso, il grande Tahir Ramin di “The Serpent”.

nadia cassini l'infermiera nella corsia dei militari 1

Sempre su prime compare anche il primissimo film di Peter Bogdanovich, “Targets” con Boris Karloff. In prima serata, che dire?, non posso non segnalarvi su Iris alle 21 n capolavoro come “1997: Fuga da New York” di John Carpenter con Kurt Russell come Jena Plisskin, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasance, Harry Dean Stanton, primo e insuperabile post-atomico, che fece nascere un piccolo scatenatissimo genere. Lo conosciamo a mente, però ce lo riguardiamo sempre. E non mi dite che è un film da maschi, perché non ci credo.

amor idiota

E’ un film davvero da soli maschi “L’infermiera nella corsia dei militari” di Giuliano Carnimeo con Nadia Cassini e il suo celebre sedere, Renzo Montagnani ai bei tempi del coglionello, Alvaro Vitali superdotato.

sissi, la giovane imperatrice

Terribile, stravisto, ma ancora sorprendente. Ottimo il pur tardo “Robin Hood” di Ridley Scott con Russell Crowe protagonista, Cate Blanchett come Lady Marion, Mark Strong, 20 alle 21. Forse un po’ meno stravisto, su Paramount alle 21, 10, è “Il cliente” di Joel Schumacher con Susan Sarandon, Tommy lee Jones, Brad Renfro e Ossie Davis. Ottima scelta per le serata moglie e marito che non litigano su cosa vedere.

psycho ii 3

Non so bene cosa sia, ma promette qualche eccitamento il film spagnolo erotichello su Cielo alle 21, 15, “Amor idiota” di Ventura Pons con Santi Milan e Mercé Pons. Mi interessa anche il b-movie “Traffik-In trappola” di Deon Taylor con la bellissima Paula Patton e Omar Epps su Rai 4 alle 21, 20.

russel crowe robin hood

Il complesso, un po’ confuso “Interstellar” di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway lo avete sicuramente già visto, ma se volete rivederlo per capirci qualcosa lo trovate su Italia 1 alle 21, 20.

la scelta

Rai Due spara uno sconosciutissimo mèlo con neomamma che ha scelto i genitori sbagliati per il nascitura che non può mantenere, “Quel bambino non sarà tuo” di Damian Romay con Emmanuelle Vaugier. Non so davvero cosa sia. La Rai Tre di Franco Di Mare punta invece alle 21, 20 sul mito di Sissi con “Sissi, la giovane imperatrice” di Ernest Marishka con Romy Schneider e Karlheinz Bohm. Penso che sia più simile alla rete Sissi che Barbareschi, a dire il vero.

1997 fuga da new york 2

Canale 5 compete con la cafoneria delle scelte da prima serata di Rai Due con “La scelta”, mèlo familiare firmato da certo Ross Katz con Teresa Palmer e Benjamin Walker. In seconda serata c’è poco, un film di sport femminile che in pochi vedranno in Italia, ma con un grande cast su Rai Movie alle 22, 40, “Una stagione da ricordare” di Sean McNamara con Helen Hunt e William Hurt, il superflop “Invasion” di Oliver Hirschbiegel con Nicole Kidman e Daniel Craig, Irisi alle 23, 10.

traffik in trappola

Ma il vero film stracult della notte è l’erotico burino “Quella provincia maliziosa” di Gianfranco Baldanello con Karin Well alias Wilma Truccolo come ragazzina scatenata che si scopa due fratelli in provincia. Pochissimo visto, inoltre.

quella provincia maliziosa 10

Grandi frasi di Karin Well: “Il tuo orgasmo è clitorideo o vaginale?”. “Perdere la verginità è come togliersi un pullover, quando fa troppo caldo”. “No, questa non è una faida siciliana. Noi del Nord siamo civili, moderni e cornuti”.

enrico montesano melodrammore

Per l’anonimo critico de “L’Unità”, è un “guazzabuglio ferocemente moralistico ambientato in un contesto tipicamente suburbano ove echeggiano tanti dialetti orridamente storpiati.

Questo di Gianfranco Baldanello è un film-poliziotto travestito (o svestito) da libello cochon. Tra il lusco e il brusco ondeggiano i corpi insulsi di Karin Well e Andrea Nova”. Corpi insulsi… Direi che ho gran voglia di vederlo, insomma.

Oltre a “Psycho II” e a “Tirate sul pianista”, nella notte trovate anche il terribile, ma interessante “Melodrammore”, sorta di film saggio di Maurizio Costanzo e dei suoi cosceneggiatori Claudio Masenza e Enrico Lucherini sul caso-Matarazzo, cioè legato al dibattitto, in realtà molto alto, sul mèlo popolare dei film con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson diretti da Raffaello Matarazzo che nacque negli anni’70-’80. Naturalmente io stavo con Matarazzo e col cinema popolare.

psycho ii

Ci fu anche a Savona una celebre retrospettiva curata da Tatti Sanguineti, Carlo Freccero, Roberto Turigliatto su Matarazzo che io e Ghezzi da Genova seguimmo con grande passione vedendo tutti i film. Il film di Costanzo era costruito con repertori e nuove scene con Montesano, Fran Fullenwider, e nel ruolo di se stessi Claudio Villa, Nilla Pizzi e Amedeo Nazzari.

l'uomo che sfido l'organizzazione

Plinio Fernando venne tolto al montaggio, leggo nei miei vecchi appunti. Lo ricordo terrificante, perché ci sembrava girato senza amore per il tema trattato. Matarazzo, come ben sapevamo, andava trattato con estremo riguardo. Non scherziamo. Metterlo in burletta, soprattutto negli anni del suo recupero, era un’operazione che non ci piaceva.

l’ultimo inquisitore

Nella notte passa anche su Rete 4 alle 2, 10, buttato proprio lì a caso un tardo film di Milos Forman su Goya, “L’ultimo inquisitore” con Javier Bardem, Stellan Skarsgaard e Natalie Portman. A quell’ora, certo, ti aspetteresti di più il davvero rarissimo giallo italo-spagnolo che non vede da anni “L’uomo che sfidò l’organizzazione” girato da Sergio Grieco nel 1975 con Howard Ross alias Renato Rossini, Stephen Boyd e Karin Schubert, Rete 4 alle 4, 10. Imperdibile.

nadia cassini l'infermiera nella corsia dei militari susan sarandon il cliente quella provincia maliziosa quella provincia maliziosa 12 melodrammore amor idiota 2 targets peter bogdanoivh amor idiota 3 enrico montesano melodrammore quella provincia maliziosa 8 quella provincia maliziosa 9 targets 2 targets melodrammore natalie portman l’ultimo inquisitore psycho ii quella provincia maliziosa 5 1997 fuga da new york quella provincia maliziosa 4 quella provincia maliziosa 6 quella provincia maliziosa 7 quella provincia maliziosa 11 quella provincia maliziosa 3 il cliente quella provincia maliziosa 2 quella provincia maliziosa 2 il culo di nadia cassini in l’infermiera nella corsia dei militari l’infermiera nella corsia dei militari