DOMANDA CATTIVA: MA LA MERLINO E I BOLDRINIANI PER CASO SI SONO INGINOCCHIATI PURE PER WILLY MONTEIRO? NO? CIOÈ LE BLACK LIVES STRONCATE DALLA VIOLENZA E DALL'ODIO RAZZIALE SO' IMPORTANTI SOLO QUANDO VA DI MODA NEGLI STATI UNITI? O MAGARI I POLITICI E CONDUTTORI ITALIANI CHE ADERIVANO ALLA PROTESTA PER GEORGE FLOYD PARLAVANO AL LORO AMPIO PUBBLICO IN MARYLAND E NORTH DAKOTA?