12 mar 2020 19:37

DOPO IL DRAMMA DEL DISCORSO DI CONTE, UN ALTRO DRAMMA: IL ''GF VIP''! - IL #GFVIP INIZIA SENZA SIGLA. STUDIO VUOTO, ALFONSO CON LA VOCE ROTTA. “ABBIAMO PENSATO CHE FOSSE GIUSTO ESSERE QUA PER REGALARE QUALCHE ORA DI LEGGEREZZAÌÌ - PER FORTUNA CI SONO ELIA E MARINI: '' VALERIA: MA TU QUANTI ANNI HAI? - ANTONELLA: 56 - NE DIMOSTRI MOLTI DI PIÙ - BEL MODO DI INIZIARE AD ISTAURARE UN RAPPORTO - TU ME NE AVEVI DATI 60… SOLITAMENTE ME NE DANNO 39!'' - QUANDO PARLA ZEQUILA DEI SUOI 30 ANNI DI CARRIERA LE FACCE DEI CONCORRENTI…