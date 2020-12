LA DOPPIA SCORTA DI CONTE: UNA IN STRADA, L’ALTRA A LA7 – IERI SERA, IN MODALITÀ “HELGA LA BELVA”, ABBIAMO ASSISTITO A UN EVENTO STUPEFACENTE: LA GRUBER CHE PERDEVA BILE DA OGNI PORO DEL BOTOX DAVANTI ALLA FRANGETTA DA CRE-TEENAGER DELLA BOSCHI CHE OSAVA CRITICARE CONTE. A UN CERTO PUNTO LILLIBOTOX ERA TALMENTE ACIDA CHE SE SCUOTEVA CON UN DITO UN BICCHIERE DI LATTE LO AVREBBE TRASFORMATO IN YOGURTH –SE LE MINISTRE DI ITALIA VIVA ACCORRONO IN DIFESA DI MEB, TRAVAGLIO CORRE IN SOCCORSO DELLA GRUBER/CONTE: "ITALIA VIVA COME L'ANONIMA SEQUESTRI" - VIDEO

“Lilli, perché tanto livore? Perché trascendere nella vita privata delle persone quando con la capogruppo alla Camera potevi chiarire le posizioni politiche, anziché chiederle del fidanzato?”.

Teresa Bellanova si è fatta sentire dopo aver assistito a una puntata di Otto e Mezzo che la maggior parte dei telespettatori ha trovato inquietante per il modo in cui Lilli Gruber ha trattato Maria Elena Boschi.

Il punto più basso è stato toccato quando la conduttrice di La7 ha voluto fare polemica sulla mascherina abbassata dalla renziana per un selfie all’aperto con il fidanzato Giulio Berruti: la Boschi con classe l’ha ringraziata per averle dato l’opportunità di chiarire questa polemica strumentale, ma allo stesso tempo le ha chiesto di parlare di temi più seri, come ad esempio il modo in cui verranno spesi i 200 e passa miliardi del Recovery Fund.

Non solo la Bellanova, ma tutta Italia Viva è ovviamente accorsa in difesa della Boschi: “L’accanimento sulla vita privata delle persone è sempre fuori luogo - ha commentato Elena Bonetti - soprattutto se si è chiamati a commentare le scelte politiche del paese. Da cittadina che ascoltava, mi aspettavo un approfondimento politico, non sul bacio tra l’onorevole e il suo compagno”.

La conduttrice di La7 ha subito chiesto alla renziana quali sono le richieste di Italia Viva a Giuseppe Conte e se è davvero pronta a far cadere il governo e aprire una crisi in piena pandemia di coronavirus.

“Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui”, è stata la replica della Boschi che poi ha aggiunto: “Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid”.

“La devo fermare”, è intervenuta a questo punto la Gruber, che non ci è andata per il sottile con la Boschi: “I cittadini a casa non capiscono nulla così. Voi siete in questo governo, ci siete entrati come Pd, poi avete fatto la spaccatura dopo che avete ottenuto i ministri in questa Renzi, adesso lei mi sta facendo l’elenco di cose che non vanno?”.

“Si è persa qualche puntata precedente allora - ha risposto la Boschi - abbiamo contribuito fortemente a far nascere questo governo per non dare i pieni poteri a Salvini, ma adesso non siamo disponibili a darli a Conte. Di fronte ai problemi non possiamo far finta di non vedere e sentire”.

2. MARCO TRAVAGLIO, FANGO SU MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI: "ITALIA VIVA COME L'ANONIMA SEQUESTRI"

Marco Travaglio senza pietà contro Matteo Renzi ("l'innominabile") e Italia Viva. Occasione per gettare fango sull'ex premier è il Recovery Plan per cui Iv non si trova d'accordo con la task force pensata da Giuseppe Conte. Quando basta al direttore del Fatto Quotidiano. "Da che mondo è mondo, quando l'Anonima Sequestri prende qualcuno in ostaggio, chiama i famigliari per chiedere il riscatto. Invece l'Innominabile e gli altri italomorenti sequestrano Conte, ma non dicono cosa vogliono in cambio del suo rilascio". Travaglio la definisce "una nuova fattispecie di banditismo politico: il sequestro di governo a scopo di estorsione imprecisata".

Dopo il lungo elenco delle dichiarazioni dei renziani che - a dire del filo-governista - non dicono nulla su cosa vogliono in cambio, ecco l'attacco gratuito al ministro Teresa Bellanova: "Dunque vogliono il rimpasto? "Non più". Un posto a tavola con Conte, Gualtieri e Patuanelli sopra la task force sul Recovery? La Bellanova, nota intellettuale della Magna Grecia, "non è interessata". Trattandosi di Soliti Ignoti - conclude - un piatto di pasta e ceci può bastare".

