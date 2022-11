Estratto dell’articolo di Emiliano Bernardini e Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

ilary blasi a cena con edmondo

E Ilary? Ieri ha passato il pomeriggio insieme alla figlia Chanel, la più grande. Hanno provato l'ebbrezza del paracadutismo indoor in una galleria del vento unica in Italia e che si trova su via Cristoforo Colombo. Un volo a planare verrebbe da dire in cui però non sono mancati potenti battiti d'ali.

In questo lungo periodo è stato decisamente più Totti al centro del gossip amoroso Ilary ha recitato il ruolo della mamma premurosa e soprattutto si è fatta fotografare solo durante eventi culturali e rigorosamente senza accompagnatori. Smentito con forza anche il presunto flirt con Cristiano Iacovino, personal trainer romano di nascita e milanese d'adozione. Ieri però ad incendiare gli amanti del gossip ci è stato uno scatto galeotto pubblicato in prima pagina dal rotocalco Diva e Donna in cui si vede Ilary a cena con un misterioso uomo.

ilary blasi

Chi è il cavaliere della Blasi? Si tratta di Edmondo Israilovici. Immobiliarista molto conosciuto a Roma nord. Socio fondatore di un'importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano e proprietario in passato di un negozio di abbigliamento, Dudù, in pieno Centro. Mondo come lo chiamano gli amici nella Capitale è conosciutissimo. Frequenta Cortina, dove ha una casa, e Capalbio. Gioca a padel e frequenta molti circoli romani. Edmondo, separato e con due figli, ha due fratelli Gabriele e Raffaele. Ilary gli è stata presentata da amici in comune. I due si seguono già sui social.

E un paio di settimane fa si sono ritrovati a cena. Non erano però da soli. In totale erano in cinque seduti al tavolo de l ristorante Due ladroni in piazza Nicosia vicino a Largo della Fontanella di Borghese. Un colpo di fulmine o semplici affari. Ilary Blasi da tempo sta cercando un immobile a Milano, motivo per cui la cena potrebbe essere stata fatta solo per motivi semplicemente professionali. Ma c'è chi invece dice che ci sarebbe qualcosa di più. Al moneto i due tacciono ma la foto rubata potrebbe essere già un primo importante indizio.

