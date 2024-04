1. EIA, EIA, TRALLALA'! MARCO LIORNI A “L’EREDITÀ”, CALZATO IL FEZ, ELOGIA SU RAI1 L’ORO ALLA PATRIA DEL REGIME FASCISTA: “UN GESTO VERAMENTE PATRIOTTICO” (IL DUCE GODE!)



La frase non è riuscita. Ha detto una cazzata, forse scritta dagli autori. Capisco il clima ma trasformare Liorni, familiare e da sempre lontano dalla politica, in un mezzo fascistello mi sembra troppo. https://t.co/UNgnLwMo1s — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 22, 2024

"Quando i coniugi italiani consegnano alla Patria le fedi nuziali in cambio di anelli senza valore?", chiede Marco Liorni. "Nel 1935", risponde la concorrente. "Era il ’35 esatto, pensate: tantissime famiglie hanno compiuto questo gesto veramente patriottico, quello di donare la fede matrimoniale alla Patria con una ricevuta e un anello senza nessun valore".

Questo scambio di battute è andato in onda durante "L'eredità", storica trasmissione preserale di Rai1. Liorni, che della trasmissione è il conduttore, sembra lodare l'iniziativa fascista passata alla storia come la "Giornata della fede" proclamata nel dicembre del 1935 per sostenere i costi della guerra di Mussolini in Etiopia, che per la sua politica estera era stato sanzionato dalla Società delle Nazioni. Oltre 250 mila anelli furono raccolti in un giorno solo a Roma.

