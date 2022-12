“CHIAMARE SELVAGGIA? MA COME FACCIO IO A TELEFONARLE, POI LEI MI REGISTRA” – BALOTELLI IN LOVE CON…

EMMA SFANCULA HATER E BUONISTI – “TUTTI MAESTRI DI VITA E DI BUONE MANIERE. SOLO PERCHÈ NON HANNO PERCULATO VOSTRO PADRE CHE NON C’È PIÙ. ANDATE A CAGARE”

Ivan Rota per Dagospia

emma marrone

Emma Marrone posta anche stamani dopo aver risposto a un hater che le aveva scritto :” Come festeggerai il Natale? Con mamma e papino?”. Il padre della cantante é mancato da poco e lei ha risposto per le rime concludendo con:” Ti meriti la vita di merda che hai”.Oggi un altro leone da tastiera le scrive:”Hai sempre una grandissima classe vedo. Fermo restando che quella sia una cogliona”. Emma risponde: “Vi siete svegliati tutti buoni oggi… Solo perchè non hanno perculato vostro padre… che non c’è più. Andate a cagare… Buon Natale. Questa é la classe.”

Al GF Vip, la slinguazzante Dana Saber uscita dalla camera dove stava dormendo aveva visto “un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia“. Lo ha raccontato ai concorrenti però nessuno le ha creduto.. “Si chiamano incubi, non esistono queste cose” ha detto Luca Onestini, ma la “modella” ha continuato imperterrita : “L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!”

“ Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma, ma non lo sentivo mio”: queste le parole di Pamela Prati su Come una Carezza, libro presentato a Roma da Francesca Barra. La diva ci fa sapere che alla presentazione c’é stata grande partecipazione soprattutto di ragazze e ragazzi che la baciavano e abbracciavano avendola vista anche al GF Vip.

di vaira lucarelli

Ecco il post di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli: “Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più”. Biagiarelli ieri sera non ha partecipato alla finale di Ballando con le Stelle.

dana saber

“Non è stata la cosa migliore che avete fatto ma è stata bella” ,ha detto Selvaggia Lucarelli e a Moreno Porcu e a Alex Di Giorgio, “Ragazzi, cioè, se volete io vado a casa. Volete che vado a casa? Ok, prego Mariotto“. Milly, o ci capiamo e posso parlare o questo teatrino è diventato stucchevole. Assolutamente un cavolo. Cosa posso dire che sono bravi? Ok, sono bravi, dai. Da ora in avanti dirò solo che sono bravi“.

Sara Di Vaira, ospite da Serena Bortone a Oggi é un altro giorno: “Chiamare Selvaggia (Lucarelli)? Ma come faccio io a telefonarle se poi lei mi registra? Io non la chiamo! nel momento in cui io mi confronto voglio essere libera. Io con gli altri giudici ho sempre discusso e mi sono sempre confrontata in 13 anni. Certe volte il confronto è stato anche duro a essere sincera. Ma resta un confronto tra noi, non usando i social e pubblicando usando altri mezzi. Nel momento in cui io ti chiamo tu cosa fai? Lei ha detto chiaramente che ha registrato una chiamata! Ma io non ti chiamerò mai, perché non mi fido. Io non mi fido di una persona così. Non saluta nemmeno, no ed è la verità”.

dana saber 1

Al GF Vip, Wilma Goich ci é ricascata:la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta prima di coricarsi nella sua stanza da letto. La gieffina ha dato di nuovo un bacio a stampo sulle labbra di Daniele Dal Miro, ex tronista di Uomini e Donne : un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato, nemmeno il baldo giovane.

Mario Balotelli ha messo la testa a posto almeno in amore? Il calciatore ha portato alle Maldive la nuova fidanzata Francesca Monti, ex cameriera. Una sorta di luna di miele che secondo amici a loro vicini potrebbe essere l’anticamera dei matrimonio.

Niente matrimonio per Gianni Vattimo bloccato dalla procura di Torino in quanto l’uomo che doveva sposare, Simone Caminada, é accusato di circonvenzione di incapace, ovvero di Vattimo che peró lo difende a spada tratta. Caminada é accusato di aver approfittato del filosofo per farsi dare soldi e di essersi fatto nominare suo unico erede.

