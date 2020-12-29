AURORA RAMAZZOTTI CON IL PADRE EROS IN VERSIONE NAINGGOLAN eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti marica pellegrinelli eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti
EROS DI NATALE - "CI SONO MOMENTI ANCHE MOLTO LUNGHI DOVE LE COSE NON VANNO NEL SENSO GIUSTO. QUEST'ANNO E' STATO COSI'" - RAMAZZOTTI A "RADIO 2" RACCONTA IL SUO NATALE PANDEMICO: "COSA MI ASPETTO DAL 2021? CHE ARRIVI QUALCOSA IN GRADO DI SCONFIGGERE QUESTO VIRUS BESTIALE. IL COVID CI HA INSEGNATO CHE..." - LA FOTO CON LA FIGLIA AURORA: "L'AMORE VINCE SU TUTTO" (NO, QUELLA E' LA SALUTE)-
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A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA DI RENZI - SARÀ CRISI A MENO CHE CONTE, PER RESTARE IN SELLA, NON CEDA SU TUTTI I FRONTI, INCLUSO SU QUELLO DELLA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI - RENZI POTREBBE ANCHE USCIRE DAL GOVERNO, NON TOGLIENDOGLI LA FIDUCIA - BETTINI SUGGERISCE A CONTE DI AVVIARE UN RIMPASTO - LA MEDIAZIONE QUASI IMPOSSIBILE DI ZINGARETTI. È L'UNICO A CUI IL VOTO CONVERREBBE, MA SA CHE MATTARELLA, ANCHE IN CASO DI CRISI, NON ANDRÀ ALLE ELEZIONI PERCHÉ, CON QUESTO SISTEMA ELETTORALE, CONSEGNEREBBERO L'ITALIA AL CENTRODESTRA
BANKITALIA “RASSICURA” SULLE NUOVE REGOLE DELL’UE SUI CONTI CORRENTI IN ROSSO: “NON È VERO CHE BASTA UNO SCONFINAMENTO DI 100 EURO PER DARE AUTOMATICAMENTE LUOGO A UNA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA”. DIPENDE DAL CONTRATTO CHE AVETE FIRMATO CON LA BANCA - DUNQUE NON CAMBIA NIENTE? NON PROPRIO: GLI ISTITUTI UTILIZZERANNO CRITERI DIVERSI PER CLASSIFICARE I CLIENTI E I DEBITORI SARANNO CLASSIFICATI COME DETERIORATI SE...
CON LA BREXIT GLI INGLESI SI POSSONO SCORDARE IL NUOVO CR7 – DIVIETO DI UNDER 18 STRANIERI E LIMITI AGLI UNDER 21 (AL MASSIMO 6 IN STAGIONE): LE NUOVE REGOLE RIVOLUZIONANO IL CALCIO D'OLTREMANICA – I NUOVI VINCOLI RISCHIANO DI MANDARE IN CRISI LE SOCIETÀ PIÙ PICCOLE,QUELLE CHE I PROSSIMI RONALDO E I POGBA LI VANNO A CERCARE NEI CAMPIONATI SCONOSCIUTI O NELLE SERIE MINORI...
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
UNA LACRIMA SUL VIRUS – A PAVIA IL COVID È STATO IDENTIFICATO PER LA PRIMA VOLTA NELLE LACRIME DI UN BAMBINO. L’11 ERA ASINTOMATICO MA È RISULTATO POSITIVO, DOPO QUALCHE GIORNO HA INIZIATO A PROVARE BRUCIORE AGLI OCCHI E A LACRIMARE E I MEDICI HANNO SCOPERTO CHE…