EROS DI NATALE - "CI SONO MOMENTI ANCHE MOLTO LUNGHI DOVE LE COSE NON VANNO NEL SENSO GIUSTO. QUEST'ANNO E' STATO COSI'" - RAMAZZOTTI A "RADIO 2" RACCONTA IL SUO NATALE PANDEMICO: "COSA MI ASPETTO DAL 2021? CHE ARRIVI QUALCOSA IN GRADO DI SCONFIGGERE QUESTO VIRUS BESTIALE. IL COVID CI HA INSEGNATO CHE..." - LA FOTO CON LA FIGLIA AURORA: "L'AMORE VINCE SU TUTTO" (NO, QUELLA E' LA SALUTE)

-

Condividi questo articolo
 

EROS E AURORA RAMAZZOTTI EROS E AURORA RAMAZZOTTI

Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì notte dalla mezzanotte alle sei". Ramazzotti ha parlato un po' di se e del sue sue feste natalizie: "Quest'anno il Natale è un po' violento per tutti per tutto quello che sta succedendo da febbraio a questa parte. Per questo futuro incerto.
 

eros ramazzotti eros ramazzotti

Però il Natale è soprattutto dei bambini, l'atmosfera deve comunque essere quella. Se noi grandi abbiamo problemi, da chi ha più a chi ha meno, dobbiamo pensare a loro. E' comunque Natale. Il mio rapporto con le feste? Non le aspetto con particolare ansia, non lo facevo neanche da bambino". Sul 2020: "E' un momento particolare, bisogna festeggiare quello che sarà domani. Quest'anno dobbiamo veramente festeggiare il 2021 in arrivo, sperando sia migliore.
 
Regali ricevuti che mai dimenticherò? Quando ero bambino c'era poca possibilità di ricevere regali. Ma non dimenticherò mai mio papà che mi regalava i soldatini di legno. Mi piaceva giocare a tombola, lo faccio ancora. Il gioco di carte che preferisco è il mercante in fiera. Devi usare la testa, serve gente all'altezza per giocare. Un Natale difficile a parte questo? Mi ricordo molto gli anni '70, non erano Natali divertenti, anche se ero bambino.

eros ramazzotti eros ramazzotti

 
Qualche Natale è passato così, senza molta felicità. Che 2020 è stato per me? I problemi con la spalla li ho risolti, per me è stato un anno fortunato, ho chiuso il tour il 10 marzo in Canada. Non possono dire lo stesso tutti quelli che non hanno fatto il tour quest'anno, il problema è per tutti quelli che lavorano dietro ai concerti, c'è tanta gente che ha molti problemi, non dobbiamo dimenticarcelo.
 
Cosa mi aspetto dal 2021? Che arrivi qualcosa contro questo virus bestiale, la gente ha paura anche di salutarti da lontano. Spero torni la possibilità di stare insieme, di abbracciarci. Questo Covid ci ha insegnato che non siamo invincibili, anche se io lo so da sempre. Dobbiamo iniziare una vita nuova, con un rispetto diverso per gli altri e per la natura, l'ambiente. Va fatto un lavoro molto importante dentro ognuno di noi".

eros ramazzotti eros ramazzotti

 
LA FOTO CON LA FIGLIA 
«Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno e stato cosi». Comincia così il messaggio su Instagram di Eros Ramazzotti accompagnato da una foto con la figlia Aurora. Il cantante ha voluto condividere l'atmosfera natalizia con i suoi fans guardando all'immediato futuro: «La vita va avanti e la speranza e che tutto migliori per TUTTI. Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicita, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo. Love. L'amore vince su tutto».

AURORA RAMAZZOTTI CON IL PADRE EROS IN VERSIONE NAINGGOLAN AURORA RAMAZZOTTI CON IL PADRE EROS IN VERSIONE NAINGGOLAN eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti marica pellegrinelli eros ramazzotti marica pellegrinelli eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA DI RENZI - SARÀ CRISI A MENO CHE CONTE, PER RESTARE IN SELLA, NON CEDA SU TUTTI I FRONTI, INCLUSO SU QUELLO DELLA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI - RENZI POTREBBE ANCHE USCIRE DAL GOVERNO, NON TOGLIENDOGLI LA FIDUCIA - BETTINI SUGGERISCE A CONTE DI AVVIARE UN RIMPASTO - LA MEDIAZIONE QUASI IMPOSSIBILE DI ZINGARETTI. È L'UNICO A CUI IL VOTO CONVERREBBE, MA SA CHE MATTARELLA, ANCHE IN CASO DI CRISI, NON ANDRÀ ALLE ELEZIONI PERCHÉ, CON QUESTO SISTEMA ELETTORALE, CONSEGNEREBBERO L'ITALIA AL CENTRODESTRA

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute