13 mag 2019 08:06

FAZIO, SEI STATO SILURATO - IL CONDUTTORE ANNUNCIA IN DIRETTA LA CHIUSURA ANTICIPATA DI “CHE FUORI TEMPO CHE FA”, LA TRASMISSIONE DI SECONDA SERATA DEL LUNEDÌ SERA - RAIUNO REPLICA: “NESSUNA CHIUSURA. E’ UN CAMBIAMENTO DEI PALINSESTI, DOVUTO AI PERIODI ELETTORALI” - E SALINI? DORMIVA…L’AD, INCAZZATO COME UNA BISCIA, NON ERA STATO INFORMATO: HA CONVOCATO IL DIRETTORE DI RAIUNO, TERESA DE SANTIS, PER UN CHIARIMENTO