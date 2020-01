BENEDETTO SIA IL CRUCIVERBA – PAROLE CROCIATE, PUZZLE E SUDOKU SONO UNA MANNA PER NON FAR INVECCHIARE LE PROPRIE ABILITÀ COGNITIVE E PREVENIRE L’ARRIVO DI MALATTIE DEGENERATIVE – È UTILE PER TUTTI, MA SOPRATTUTTO PER GLI ANZIANI E ALCUNE UNIVERSITÀ PROPONGONO DEI CORSI DEDICATI AL “BRAIN TRAINING” – IMPARARE UNO STRUMENTO MUSICALE, STUDIARE UNA LINGUA: ECCO COSA POTETE FARE