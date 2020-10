21 ott 2020 09:54

FLASH! CI SAREBBERO 7 POSITIVI (TRA TECNICI E COLLABORATORI) ALLO STUDIO TRE DI VIA TEULADA, DA DOVE VANNO IN ONDA “OGGI È UN ALTRO GIORNO” DELLA BORTONE E “LA VITA IN DIRETTA” DI MATANO – LA TASK FORCE RAI STA CERCANDO DI CAPIRE SE DARE IL VIA LIBERA ALLA MESSA IN ONDA DEI PROGRAMMI O SOSPENDERE LE ATTIVITÀ DELLO STUDIO E METTERE TUTTI IN QUARANTENA