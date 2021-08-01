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LA GRANDE FUGA DA SKY - SENZA I DIRITTI PER TRASMETTERE L’INTERA SERIE A, LA TV SATELLITARE PERDE UN ALTRO PEZZO: IL TELECRONISTA RICCARDO TREVISANI LASCIA DOPO 17 ANNI E SI AGGIUNGE AGLI ADDII DI MARCO CATTANEO, MASSIMO AMBROSINI (ENTRAMBI A DAZN) E LELE ADANI - L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM: “FACCIAMO UN LAVORO BELLISSIMO E COMPLESSO. GIUDICATO SPESSO CON POCHI ARGOMENTI (SU TUTTI IL TIFO) E MOLTA FRETTA. NON SI PUÒ PIACERE A TUTTI” - PER IL FUTURO IPOTESI MEDIASET, IN CHIARO, O AMAZON PRIME VIDEO CHE AVRÀ LA CHAMPIONS - VIDEO

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