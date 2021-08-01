FLASH - GIANMARCO TAMBERI ORO NEL SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO!-
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LA GRANDE FUGA DA SKY - SENZA I DIRITTI PER TRASMETTERE L’INTERA SERIE A, LA TV SATELLITARE PERDE UN ALTRO PEZZO: IL TELECRONISTA RICCARDO TREVISANI LASCIA DOPO 17 ANNI E SI AGGIUNGE AGLI ADDII DI MARCO CATTANEO, MASSIMO AMBROSINI (ENTRAMBI A DAZN) E LELE ADANI - L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM: “FACCIAMO UN LAVORO BELLISSIMO E COMPLESSO. GIUDICATO SPESSO CON POCHI ARGOMENTI (SU TUTTI IL TIFO) E MOLTA FRETTA. NON SI PUÒ PIACERE A TUTTI” - PER IL FUTURO IPOTESI MEDIASET, IN CHIARO, O AMAZON PRIME VIDEO CHE AVRÀ LA CHAMPIONS - VIDEO
RCS ORA SCENDE IN CAMPO LA CONSOB - L’AUTORITÀ DI BORSA ATTENDE DI LEGGERE NELLA SEMESTRALE CON QUALI MOTIVAZIONI CAIRO HA DECISO DI NON FARE ACCANTONAMENTI, MENTRE GLI AZIONISTI DI PESO, DA TRONCHETTI A DELLA VALLE A CIMBRI, PRENDONO LE DISTANZE DALLA STRATEGIA DI URBANETTO SUL DOSSIER BLACKSTONE E NON SI FANNO VEDERE IN CONSIGLIO. MILANO ASPETTA LA DECISIONE DELLA CONSOB PER FAR PARTIRE LA BATTAGLIA PER VIA SOLFERINO
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
ATTACCHIAMOCI A ‘STO CEPPO - IL 95% DEI CASI IN ITALIA È CAUSATO DALLA VARIANTE DELTA, MA SI STA NOTANDO UN LEGGERO RALLENTAMENTO NELL’AUMENTO DEI CASI – IL PROBLEMA È CHE CI SONO ALCUNE REGIONI MESSE PEGGIO DELLE ALTRE: IN SARDEGNA L’INDICE RT È DI 2,4; IN LIGURIA 2,12 E LAZIO 2; A FRONTE DELLA MEDIA NAZIONALE DELL’1,57 – E ORA C’È ANCHE IL RISCHIO ZONA ARANCIONE PER MOLTE DI QUESTE REGIONI…