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“SACCHI NON ERA ONESTO NEI RAPPORTI UMANI. LA STORIA DEL CALCIO L’HANNO FATTA I SUOI GIOCATORI” – MARCO VAN BASTEN SI RACCONTA IN UN LIBRO: "NON SONO STATO ROVINATO DAI DIFENSORI CATTIVI, MA DAI CATTIVI CHIRURGHI"- ''LA CAVIGLIA ORA E’ FUSA CON IL RESTO DELLA GAMBA. NON POSSO PIÙ PIEGARLA O GIRARLA. NON POSSO PIÙ CORRERE” - LO SCUDETTO RUBATO AL MILAN CON “LA SCENEGGIATA DI ALEMAO”, IL DOLORE PER LA MADRE IN MANICOMIO, LA LITE CON CRUIJFF, MESSI MEGLIO DI RONALDO E LA PROVOCAZIONE DI IBRA - VIDEO

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