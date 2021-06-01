FLASH - LE NOMINE RAI SONO SLITTATE PERCHE' IN COMMISSIONE DI VIGILANZA NON C'ERA UNA MAGGIORANZA - TRA I NOMI CHE MARIO DRAGHI SCEGLIERA' PER VIALE MAZZINI CI SARANNO MOLTE SORPRESE...-
FLASH - LE NOMINE RAI SONO SLITTATE PERCHE' IN COMMISSIONE DI VIGILANZA NON C'ERA UNA MAGGIORANZA - TRA I NOMI CHE MARIO DRAGHI SCEGLIERA' PER VIALE MAZZINI CI SARANNO MOLTE SORPRESE...-
IL CINEMA DEI GIUSTI – “THE CONJURING - PER ORDINE DEL DIAVOLO” FA DAVVERO PAURA. SOPRATTUTTO NELLA PRIMISSIMA PARTE, CON IL BAMBINO INDEMONIATO E IL FIDANZATO DELLA SORELLA CHE URLA AL SATANASSO IN LUI NASCOSTO “PRENDI ME! PRENDI ME!” E IL PORO PATRICK WILSON CHE UN ALTRO PO’ CI RIMANE PROPRIO SECCO – L’ELEMENTO PIÙ CONTURBANTE SONO GLI ASSURDI ABITI DELLA PROTAGONISTA, INTERPRETATA DALLA SEMPRE STREPITOSA VERA FARMIGA. QUALSIASI COSA LEI SI TROVI DAVANTI, DAL VOMITO DI INDEMONIATO AL POSSEDUTO ARMATO DI SEGA ELETTRICA, MANTIENE SEMPRE IL PROPRIO STILE, GONNELLONA ANNI ’80 E CAMICIA CON PIZZO - VIDEO
FRATELLI DI DOSSIER – IL SENATORE DI “FRATELLI D’ITALIA” GIOVANBATTISTA FAZZOLARI DENUNCIA SU TWITTER UNA MINACCIA DI DOSSIERAGGIO: “ECCO LE MINACCE CHE MI HA SCRITTO UN GIORNALISTA: ‘SE VUOI COMINCIO A OCCUPARMI DELLE TUE CAZZATE’. CERTO CHE FA PROPRIO PAURA LA CRESCITA DI FDI AI SERVI DEL REGIME” - MA POCO DOPO ARRIVA FRANCESCO STORACE A SFOTTERLO: “STO FACENDO PEDINARE UN PERICOLOSO SENATORE. MI AVEVANO DETTO CHE ERA INTELLIGENTISSIMO, POI HO RICEVUTO UN #DOSSIER CHE SVELA QUANTO SIA CRETINO"
CHE CASSA SARÀ? – SECONDO GLI OSSERVATORI DARIO SCANNAPIECO NON È ARRIVATO IN CDP PER SMONTARE, MA PER RIORGANIZZARE. QUELLO CHE VA EVITATO A OGNI COSTO È CHE SCATTI IL DECLASSAMENTO DEL RATING ITALIANO (LO STESSO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI) CON L’AUMENTARE DEL DEBITO PUBBLICO - LE PARTECIPAZIONI, I DOSSIER AUTOSTRADE E RETE UNICA E LE DISMISSIONI NELL’IMMOBILIARE: COSA LO ASPETTA
“NON FATE COME ME, POTREBBE FINIRE IN TUTT’ALTRO MODO!” - UNA RAGAZZA AMERICANA DI 17 ANNI HA SPINTO GIU’ DA UN MURETTO UN ORSO DI 75 CHILI CHE STAVA CERCANDO DI ENTRARE NEL CORTILE DI CASA SUA INSIEME AI SUOI CUCCIOLI – HAILEY MORINICO HA NOTATO LA PRESENZA DELLA "FAMIGLIA" DOPO CHE I SUOI CANI ERANO CORSI ALL’ESTERNO ABBAIANDO. L'ORSO HA REAGITO PROVANDO A PRENDERLI A ZAMPATE E LEI... - VIDEO
LA COPPA DEL "BOLSOVIRUS" – “SARA’ UN TORNEO DELLA MORTE”. LA COPPA AMERICA, RIFIUTATA DALL’ARGENTINA PER I DATI DRAMMATICI DEL CONTAGIO DI COVID, SE LA PRENDE IL BRASILE DEL NEGAZIONISTA BOLSONARO CHE STA MESSO PURE PEGGIO. LA SCELTA RACCOGLIE SOLO POLEMICHE E CRITICHE: “SI TRATTA DI UN CALCIO ALLA BOCCA DELLO STOMACO” - IL GUARDIAN: “E’ UNA VERGOGNA”
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...