Enrico Franceschini per “la Repubblica”

BOHEMIAN RHAPSODY

Per la prima volta da quando hanno cominciato a fare musica, i Queen sono più ricchi di una "Queen" vera e propria: Elisabetta II. Negli ultimi dodici mesi il patrimonio complessivo dei membri ancora in vita del gruppo guidato dallo scomparso Freddie Mercury è infatti salito a 445 milioni di sterline, pari a circa mezzo miliardo di euro, superando così la fortuna della regina, che è invece rimasta ferma a 370 milioni di sterline.

BOHEMIAN RHAPSODY

È il risultato più curioso della Rich List 2019, la graduatoria dei mille individui più ricchi del Regno Unito, compilata annualmente dal Sunday Times, il cui elenco completo sarà pubblicato domenica prossima. Secondo le stime del giornale britannico, la ricchezza dei Queen è cresciuta grazie al film Bohemian Rhapsody, su cui due membri della band guadagnano diritti d' autore come consulenti e che ha stimolato un interesse ancora maggiore per le loro canzoni.

La pellicola, per la quale Rami Malek ha vinto l' Oscar come miglior attore protagonista nei panni di Mercury, morto di Aids nel 1991 a 45 anni d' età, è ormai vicina al traguardo di un miliardo di dollari di incassi mondiali. E proprio la canzone Bohemian Rhapsody che dà il titolo al film è risultata recentemente come il brano del ventesimo secolo più scaricato in streaming: i diritti d' autore continuano a portare un fiume di denaro nelle tasche dei Queen.

bohemian rhapsody

Nel corso del 2018 Brian May, chitarra solista e co-autore dei testi, ha perciò visto aumentare il proprio capitale fino a 160 milioni di sterline; il batterista Roger Taylor è arrivato a 155 milioni; e il bassista John Deacon a 130 milioni, abbastanza per entrare a sua volta nella lista dei 1000 più ricchi. Ciascuno dei tre, calcola il Times, ha guadagnato in un anno 25 milioni di sterline in più rispetto al 2017. Tutti insieme, dunque, i loro capitali sfiorano quota 450 milioni.

bohemian rhapsody 9

La situazione era ben diversa nei primi cinque anni di esistenza della classifica, dal 1989 al 1994, quando era stata sempre in testa Sua Maestà, che all' epoca risultava di gran lunga come l' individuo più ricco di Gran Bretagna. Ma poi, sulle ali della globalizzazione, l' hanno sorpassata in parecchi, fra cui in primo piano petrolieri russi e industriali dell' acciaio indiani trasferiti a Londra, che ora occupano le prime posizioni; e perfino la scrittrice J.K. Rowling, trascinata dai diritti d' autore su Harry Potter, risulta più ricca della monarca, con una fortuna intorno ai 500 milioni. Naturalmente, per via dei severi criteri della lista, il Times non tiene conto delle proprietà immobiliari della Crown Estate, il fondo della corona, né del vasto patrimonio artistico di Buckingham Palace (per dirne una, la regina ha la più grande collezione al mondo di disegni di Leonardo da Vinci).

bohemian rhapsody 6

Il motivo è che la sovrana, anche se nessuno glieli porta via, non controlla direttamente né gli uni né gli altri: viceversa, Elisabetta risulterebbe assai più ricca. Tuttavia, in base alle regole della graduatoria, ora si può dire che "Queen batte Queen", come titola in prima pagina il domenicale con un gioco di parole: il patrimonio della band dal nome regale sorpassa quello della regina in persona. "It' s a kind of magic", commenterebbe Freddie Mercury.

