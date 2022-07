20 lug 2022 17:20

GALEOTTA FU FIRENZE - DI CAPRIO SI TROVA IN VACANZA A FIRENZE E, DURANTE IL SUO VIAGGIO, HA ANCHE RIVELATO IL MOTIVO PER CUI SI CHIAMA "LEONARDO": QUANDO SUA MADRE, INCINTA DI LUI, VISITÒ GLI UFFIZI FU FOLGORATA DAL GENIO DI LEONARDO DA VINCI - L'ATTORE SI E' MIMETIZZATO DA TURISTA CON CAPPELLO E OCCHIALI SCURI E PER NON DARE NELL'OCCHIO E' ANDATO A SPASSO CON...TRE GUARDIE DEL CORPO!