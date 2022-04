GALLINA VECCHIA CI DA’ DENTRO – A 68 ANNI SALLY D’ANGELO E’ TORNATA A GIRARE FILM PORNO – BARBARA COSTA: “IO LA GUARDO E LA AMMIRO INCONDIZIONATAMENTE: PERCHÉ DÀ GIOIA, STUPORE BENEFICO, LEI NON HA RITEGNO NELLO SBANDIERARE IL SUO CORPO CHE, PER QUANTO QUA E LÀ AIUTATO, SOSTENUTO DA PUNTURINE E AFFINI, E CON QUEI DUE COCOMERI AL POSTO DEI SENI NATURALI CHE HO SCOPERTO RIFATTI NEGLI ANNI '90, NON VUOLE NÉ POSA A FAR LA GIOVANE: LEI STA NEL PORNO PER QUEL CHE È E PER COME È, UNA DONNA DI 68 ANNI E QUELLI DIMOSTRA, DI QUELLI DÀ MOSTRA, E IL SUO CORPO LO SVESTE E LO SCONCIA PER…”

Barbara Costa per Dagospia

E sono 68!!! E non si porno ferma!!! 68 anni compiuti per Sally D’Angelo, la nonna del porno, la pornostar credo la più anziana in circolazione, eh che diamine, la grande Nina Hartley ne ha 63, ancora qualcosa porna, e però una calmata se l’è data, e invece nonna Sally no! Ma chi la quieta, ma chi la piega, Sally porna e covid-vaccinata e testata, e quando i set del porno erano chiusi in pieno lockdown, come se ne lagnava!

Non che fosse contraria alla serrata, certo che no, e però si annoiava, santa donna, sola a casa col marito pensionato, a niente fare se non ad accumulare voglie su voglie, di corpi e sessi e… giovani! Bruciori insopprimibili di ammucchiate, di fervide sverginate, di movimento intensificato, di umide lingue attorcigliate, e di fellate… tutto quello che negli ultimi mesi la signora Sally D’Angelo si è ripreso, eccome!

Non porna così tanto e così assiduamente come da quando i set hanno riaperto, e nei porno i più recenti in cui si è scatenata non c’è nipote, o amico del nipote, o marito di figlia, o giovane nuora che Sally D’Angelo non abbia "sbranato" in prove porno che per lei rappresentano novità e traguardo. Infatti la signora ha cambiato genere, mettendo da parte il porno quello gonzo il più crudo per darsi al porno-commedia il più pecoreccio. Il fermo imposto dalla pandemia l’ha motivata, muovendola a sperimentare nel campo del porno dove si sc*pa e intensamente ma dove le sc*pate sono incardinate a scenografie e a trame impostate e immediate.

Sally D’Angelo ha capito che l’immortale binomio sc*pate e risate è ora quello che fa per lei, è quello che oggi vuole fare lei, e guarda che ha porno combinato in "Funeral Crasher", dove fa la vedova, inconsolabile, come no, talmente disperata che proprio non ce la fa, non resiste a non prenderlo in bocca, e a chi, ma a quel bel giovane delle pompe funebri, e manco il tempo di portarselo in un posto più adeguato, più appartato, ché inizia a fellarselo sotto il leggio, e davanti agli astanti piangenti, e poi su quel divano, a cavalcarselo, con quelle gambe aperte, sguainate, senza pudore o vergogna!!!

Io la signora Sally D’Angelo la guardo e la ammiro incondizionatamente: perché dà gioia, stupore benefico, lei non ha ritegno nello sbandierare e nel porno giostrare il suo corpo che, per quanto qua e là aiutato, sostenuto da punturine e affini, e con quei due cocomeri al posto dei seni naturali che ho scoperto rifatti negli anni '90, quindi minimo tre volte passati a revisione, dicevo io Sally D’Angelo la ammiro su tutte perché non vuole né posa a far la giovane: lei sta nel porno ed è star del porno per quel che è e per come è, una donna di 68 anni e quelli dimostra, di quelli dà mostra, e il suo corpo lo sveste e lo sconcia in pose pornografiche che ne rilevano rughe, solchi, macchie, ogni segno del tempo che è stato e che non è più.

Sally D’Angelo è donna vera, fa del porno quello in cui crede, la sua è totale e inarrivabile emancipazione. Lei non cerca elogi o consensi, lei è nel porno per la persona che è e che del sesso fa mirabilie improponibili nella realtà e che però marcano un fatto incontestabile: le donne hanno fame, di sesso e orgasmi, ad ogni età, e non è una frase da dire e a cui annuire per far le moderne, no: le donne di sesso ha voglia e bisogno s-e-m-p-r-e, e tutte le menate che sulla menopausa ci dicono hanno il loro valore per alcune ma per la maggior parte sono mito partorito dagli uomini per illudersi di tenerle a cuccia.

Sally D’Angelo con le sue sc*pate esagerate, e con quel corpo lì, e che in tanti guardano, magari la prima volta per curiosità, ma poi per altro, turgore, desiderio, indegno segreto inconfessato ma che c’è (oh, signori, poche storie: di chi sono tutte quelle visualizzazioni ai suoi video???), ci mette tutti al muro.

Non possiamo scappare dall’evidenza della potenza sessuale di femmine, adulte, di ogni età. Sally D’Angelo abbatte ogni difesa e chi la sfotte, la deride, fa finta di distogliere gli occhi dal suo corpo segnato – e dal suo c*lo non più florido, e però complimenti, per una 68enne! – non può evitare di essere dalle sue ostentazioni affondato. Con lei cadono prototipi e certezze. Ci sono donne, e nonne, che i nipotini non li vogliono tenere, che di cucinare se ne sbattono, e dei mariti lamentosi se ne f*ttono. Si sentono vive, non più giovani ma vive, e anelanti di viversi tutto ciò che vogliono. Anche e soprattutto nel sesso. Che nella realtà ovviamente non è il sesso amplificato e recitato dalla D’Angelo, ma sono quelle gioie, quei piaceri, quelle grida, quelli orgasmi.

