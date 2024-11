IL GINECEO DI CASA FERRAGNI È DI NUOVO AL COMPLETO: ANCHE LA MAMMA DI CHIARA È TORNATA SINGLE – MARINA DI GUARDO HA MOLLATO IL COMPAGNO, L’IMPRENDITORE STATUNITENSE FRANK KELCZ. MA CONFESSA A “DI PIÙ” CHE NON C’ENTRANO NIENTE LE VICENDE AMOROSE DELLA FIGLIA: “LA NOSTRA SEPARAZIONE È AVVENUTA UN ANNO FA E TROVO PARADOSSALE IL COLLEGAMENTO CON MIA FIGLIA” – “FINO A OGGI NON NE HO PARLATO CON NESSUNO PERCHÉ…”

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, è tornata single.

Ma non oggi come ha confessato al settimanale Di Più in un'intervista al collega Rolando Repossi: «Mi stupisce che la cosa sia balzata all’onore delle cronache in questi giorni, perché la nostra separazione è avvenuta un anno fa...».

È tornata single perché la storia con il suo storico compagno, l’imprenditore statunitense dell’editoria Frank Kelcz, dopo una relazione durata quasi cinque anni, è finita.

«Fino a oggi non ne ho parlato con nessuno perché ritengo che la fine di un amore sia una questione molto privata e che non sia di interesse per nessuno sapere i fatti miei». Poi ancora: «Quello che ho letto in questi giorni in merito a me e al mio ex compagno è frutto solo di interpretazioni personali e quindi inesatte. Sono questioni molto private. Detto questo, quello che c’è di vero è che io e il mio ex compagno ci siamo lasciati...».

[…] Al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, […] Di Guardo racconta anche che «è totalmente falso che la mia storia d’amore ha iniziato a scricchiolare per colpa delle pressioni e dello stress che lei ha subìto a causa della fine del matrimonio di sua figlia Chiara con Fedez.

Mia figlia non c’entra niente. Ripeto: io questo compagno non l’ho più da molto tempo, ci siamo lasciati un anno fa. Veramente, trovo poi che il collegamento con mia figlia sia paradossale...».

Intanto Chiara Ferragni dopo il gossip con il manager Silvio Campara, "avrebbe - scrive ancora Di Più - un nuovo “amico del cuore”. Si tratterebbe dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, figlio dell’amministratore delegato del gruppo Pirelli Marco […]

