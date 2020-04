FACCI LA RIBELLIONE - ''DA MARTEDÌ USCIRÒ SFACCIATAMENTE PER LE STRADE DI QUESTO PAESE, E LO FARÒ IN SPREGIO A UN GOVERNO INDEGNO E CIALTRONE. SONO STATO D'ACCORDO E HO RISPETTATO TUTTE LE MISURE, PRENDENDOMELA CON CHI SGARRAVA. NON HO BAR DOVE ANDARE, NON FACCIO VITA SOCIALE, PRATICAMENTE VIVEVO GIÀ IN QUARANTENA. MA ORA BASTA. SE MI AMMALERÒ, SE SCHIATTERÒ, SARÒ LIBERO DI ANDARLO A FARE IN UNA SPIAGGIA VUOTA, GUARDANDO IL MARE, NON NETFLIX''