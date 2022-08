DA UN GRANDE FUMETTO DERIVANO GRANDI RESPONSABILITÀ: SPIDERMAN COMPIE SESSANT'ANNI - IL RAGAZZO-RAGNO CAMBIO' IL CONCETTO DI SUPEREROE TRA GLI APPASSIONATI: È UN PISCHELLO POVERO, CHE CERCA UN EQUILIBRO TRA IL SUO LAVORO E LA VITA DIETRO ALLA MASCHERA - GRAZIE AL COSTUME CHE COPRE TUTTO IL CORPO, PUÒ RAPPRESENTARE TUTTI - NON È UN CASO CHE NEGLI ULTIMI ANNI SONO USCITE DIVERSE VARIAZIONI DELL'UOMO RAGNO, COME L'AFRO-LATINO MILES MORALES, O CINDY MOON, LA COREANA-AMERICANA SILK…

Giovanni Gagliardi per “la Repubblica”

«Da un grande potere derivano grandi responsabilità». Una frase cult, pronunciata da uno zio al suo nipote adolescente. Quell'uomo è zio Ben, il ragazzo è Peter Parker e sta per diventare Spider-Man: una maschera pop che ha appena compiuto sessant' anni e dietro la quale può esserci chiunque, a prescindere da etnia, genere o nazionalità. Una versatilità che permette anche a Tyler Scott Hoover, cosplay professionista e modello, di indossare il costume di Spider-Man, pur non somigliando alla figura "canonica" dell'adolescente bianco, modesto e orfano, come è sempre presentato dalla casa editrice Marvel.

Hoover, 32 anni, del Maryland, di discendenza bianca e nera è credibile quanto Miles Morales, l'adolescente afroamericano di origini portoricane apparso nei fumetti Ultimate (disegnati dalla "nostra" Sara Pichelli) e nel film di animazione Spider- Man - Un nuovo universo (2018). L'Uomo-Ragno appare per la prima volta nel numero 15 di Amazing Fantasy e, come tutti i personaggi di Stan Lee, Steve Dikto e Jack Kirby, ha super poteri e super problemi.

«Quando pensiamo ai supereroi pensiamo a miliardari in giacca e cravatta, scienziati brillanti o divinità nordiche», sottolinea alla Associated Press Angélique Roché, conduttrice del podcast Marvel's voices e coautrice del libro in uscita My super hero is black. E infatti lo "spiderverse" è popolato di altre incarnazioni come quella di Cindy Moon, la coreana- americana Silk. «Poiché Spider- Man significa così tanto per noi, dovremmo sempre essere aperti alle possibilità», afferma Roché.

Lo scorso luglio Spider-Man è stato inserito nella Comic-Con hall of fame durante la convention annuale di San Diego. I fan hanno indossato costumi con le varie trasformazioni del personaggio. Una scelta sicura per i cosplay che vogliono evitare le critiche dei puristi, cosa che non deve accadere, sottolinea Andrew Liptak, autore di Cosplay, a history: The builders, fans, and makers who bring your favorite stories to life: «Si tratta del tuo rapporto col personaggio, quello che indossi è il tuo "fandom" ». Secondo Liptak è ingiusto aspettarsi che i fan si vestano solo da supereroi il cui aspetto o colore della pelle corrispondono al loro.

Nel film Spider-Man: No way home, Electro/Jamie Foxx scherza con Spider- Man/Andrew Garfield dicendo di essere sorpreso che non fosse nero. Non si sa se questa sia un'anticipazione (è già accaduto nei fumetti di Captain America e nel quarto film che uscirà nel 2024 con protagonista Anthony Mackie). Secondo Hoover, Spider-Man non dovrebbe mai essere racchiuso in un solo aspetto.

«Così otterrai che si discuta sul fatto che T' Challa/Black Panther possa diventare bianco». Spider-Man non è definito dalla sua etnia ma dal suo status sociale e dalle lotte che ha affrontato. E questo, dice il cosplay, è ancora più vero per persone di colore ed etnie diverse.

