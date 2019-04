GRANDE PORCELLO – SI ALZA LA TEMPERATURA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO TRA ERICA PIAMONTE E FRANCESCA DE ANDRÉ DOPO L’ENNESIMO BACIO SAFFICO - LA NIPOTE DI FABER HA AFFERRATO PER LA TESTA LA RAGAZZA E SE L’È SLINGUAZZATA PRIMA DI ALLONTANARLA FACENDO UNA PREVISIONE A LUCI ROSSE: “ERICA VAI VIA PERCHÉ NON CE LA FACCIO. TE LO GIURO SE CONTINUI FINIAMO A LETTO INSIEME…” (VIDEO E FOTO HOT)

Valeria Morini per "www.fanpage.it"

bacio saffico tra erica e francesca de andre 8

Le effusioni si sprecano, in queste prime settimane di Grande Fratello 2019 sembra proprio che stia nascendo del tenero tra Francesca De André ed Erica Piamonte, che dopo la scena di qualche giorno fa sono tornate a scambiarsi dei baci saffici nel corso di una festa a tema western.

"Non devi reprimere niente", ha detto Erica a Francesca, che a un certo punto ha preferito lasciar perdere, mostando però di provare un'autentica attrazione per la Piamonte: "Erica vai via perché non ce la faccio, vai via. Erica te lo giuro se continui finiamo a letto insieme".

bacio saffico tra erica e francesca de andre 1

Erica ha ammesso di essere bisex

La Piamonte sta facendo parlare non poco in questo GF, proprio per la sua disinvoltura nel manifestare la sua bisessualità. Nella Casa ha ammesso di essere interessata a Gennaro Lillio, ma al contempo ha messo gli occhi su Francesca e ha ammesso di sentirsi attratta sia dagli uomini che dalle donne (in passato, infatti, ha avuto una fidanzata).

Al contempo, ha confessato di non aver mai dichiarato di essere bisex ai suoi genitori, per paura di non essere accettata. Sembra che Erica abbia comunque deciso di non nascondersi, dal momento che la famiglia, a quest'ora, avrà sicuramente saputo della cosa.

bacio saffico tra erica e francesca de andre 4

Anche Francesca De André è stata legata a una donna

E Francesca De André? Anche lei è apertamente bisessuale: nel 2012 fece coming out, ammettendo di avere una storia con la modella Chiara Giorgianni, ex concorrente del Grande Fratello.

FRANCESCA DE ANDRE CHIARA GIORGIANNI VANITY FAIR

Per entrambe fu la prima relazione con una donna: "Siamo migliori amiche che hanno però anche rapporti fisici", ammisero all'epoca. Poi, la De André si legò a Daniele Interrante (che per lei lasciò Guendalina Canessa) in una lunga relazione che è finita nel 2017.

Ma Francesca oggi sta con Giorgio Tambellini

bacio saffico tra erica e francesca de andre 5

Insomma, la passione tra Erica e Francesca sarebbe tutt'altro che sorprendente, se non fosse che, mentre la Piamonte è single, la De André è ufficialmente fidanzata.

La nipote del grande Faber è infatti unita sentimentalmente a un ragazzo di nome Giorgio Tambellini, con cui sta da un anno.

FRANCESCA DE ANDRE CHIARA GIORGIANNI VANITY FAIR

Lui viene da Lido di Camaiore (Lucca) e la sua storia con Francesca è stata tenuta a lungo lontana dalle luci della ribalta.

giorgio tambellini e francesca de andre 2

Giorgio non fa parte del mondo dello spettacolo, tanto che ha aperto un profilo Instagram solo quando la fidanzata è entrata al GF, proprio per sostenerla.

Ricordiamo che sia Erica che Francesca sono in nomination: la loro è autentica passione proibita, o sotto sotto c'è un po' di strategia?

FRANCESCA DE ANDRE CHIARA GIORGIANNI VANITY FAIR bacio saffico tra erica e francesca de andre 6 bacio saffico tra erica e francesca de andre 9 bacio saffico tra erica e francesca de andre 10 bacio saffico tra erica e francesca de andre 2

giorgio tambellini e francesca de andre 1

bacio saffico tra erica e francesca de andre 3