19 ott 2020 19:03

GRETA SI’, GRETINA NO! A “CHE TEMPO CHE FA” L'ATTIVISTA GREEN (SCOMPARSA DAI RADAR DA QUALCHE TEMPO) DICE DI ESSERE STATA PERCULATA DAI LEADER MONDIALI - "HO AVUTO DELLE VOLTE L’IMPRESSIONE CHE MOLTI AVEVANO VOGLIA DI INCONTRARMI SOLO PER FARE UNA FOTO”. PROBABILMENTE, LE COSE SONO ANDATE PROPRIO COME IPOTIZZAVA LA THUNBERG VISTO CHE I POLITICI PRONTI A SORRIDERE AL SUO FIANCO FINIVANO PER POI CAMBIARE POCO E NULLA NELLE LORO POLITICHE…