Estratto dell’articolo di Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”

Provate a immaginare che in ogni momento della vostra giornata un drone vi osservi dall’alto, intercetti le telefonate, fotografi chi si avvicina a voi e poi mandi un missile per uccidere.

È quello che succede ai miliziani di Hezbollah, almeno quelli così fortunati o poco importanti da essere ancora vivi. Succede sul fronte, ma anche in piena Beirut, in mezzo alle case.

Ieri pomeriggio l’ennesimo caso. Dopo settimane di silenzio uno dei portavoce sopravvissuti di Hezbollah, Mohammad Afif, convoca una conferenza stampa. Il luogo indicato è al confine con il quartiere fantasma di Dahieh.

Afif rivendica l’attacco alla casa del premier israeliano Netanyahu a Cesarea, «il Partito di Dio e non l’Iran ha realizzato il colpo. Il nostro ordigno è esploso proprio davanti alla sua camera da letto».

Non sono passati neanche 15 minuti dall’inizio della conferenza stampa e i presenti si danno di gomito mostrando i cellulari. Sull’account del responsabile ebraico del rapporto con i media arabi, praticamente il collega di Afif nel bando nemico, è comparso l’ennesimo allert.

«Fra pochi minuti verrà colpito un edificio a Beirut. Se tenete alla vostra vita allontanatevi».

I meno pratici della toponomastica di Beirut capiscono il pericolo dai colleghi locali che hanno già spento le telecamere e arrotolano i cavi per scappare. Il bersaglio israeliano è a meno di 200 metri dalla conferenza stampa. Panico.

Fuggi fuggi generale. Anche Afif si eclissa da una porta laterale dove monta su un’auto senza che il drone che ronza in cielo lo veda. Gli altri arrancano verso i parcheggi e si aggiungono agli abitanti della zona per mettersi al riparo. C’è chi corre, chi ha in braccio i figli, chi suona impazzito il clacson.

L’area si svuota in tempo record e, puntuale, 15 minuti dopo l’avviso, un missile centra un condominio di almeno 8 piani. Tale è la precisione israeliana che un gruppo di curiosi si è fermato per riprendere il bombardamento. Umarel della guerra. In serata arriva da Israele la conferma della morte di Hashem Safieddine, il presunto successore del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah.

