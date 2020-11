pupo alfonso signorini

Chiara Maffioletti per www.corriere.it

Non che Pupo sia tra i nomi di spicco del femminismo contemporaneo. Malala Yousafzai, Rigoberta Menchú, Michelle Obama e Pupo. Ecco, no. Però confesso che mi ha fatto comunque una discreta impressione un suo breve ma granitico intervento nell’ultima puntata del «Grande Fratello Vip». I fatti: Elisabetta Gregoraci era appena stata attaccata da un’altra concorrente del reality, Dayane Mello che, senza girarci attorno, l’aveva accusata di essere nota solo per aver sposato un milionario.

Se qualcuno avesse il dubbio, non ne è nato un dibattito pacato. Una confusione di voci a non si sa quanti decibel, in cui si è solo stagliato per un attimo Francesco Oppini, che guardando dritto negli occhi la modella brasiliana ha scandito: «Questa è accidia», lasciando visibilmente smarriti tutti i concorrenti, presumibilmente anche lui che subito dopo sembrava avere la faccia del «ma è giusto quello che ho detto?». Bene, per la cronaca, visto che nessuno lì glielo ha fatto notare, no, non era giusto, a meno che non si fosse improvvisamente calato nei panni del divincommediologo, il che non è da escludere del tutto viste le connessioni tra la Casa in quel momento e l’Inferno dantesco.

La reazione

Dopo qualche secondo, quindi, in cui tutti sembravano cercare di nuovo le coordinate, è ripartita la zuffa. Ci è voluto Pupo, collegato dallo studio dove è nelle vesti di opinionista, per calare dall’alto quella cha ha spacciato come una indiscutibile verità: «Elisabetta Gregoraci ha fatto bene a sposare un miliardario, tutte quante voi vorreste sposare un miliardario, no ve lo dico io».

Applausi in studio. Giuro. Maria Teresa Ruta — altra inquilina — ha provato a balbettare «ma no, non è vero». Io, con tutta probabilità con l’espressione che avevano i concorrenti dopo aver sentito la parola accidia, ho aspettato ancora qualche istante per vedere se qualcuno facesse notare al cantante conduttore opinionista la gravità di quello che aveva detto. Zero. E così, ancora una volta, in un programma seguito da milioni di persone, è passato forte e chiaro un messaggio onestamente nauseante.

Oltre che — Pupo se ne faccia una ragione — non vero. Non tutte le donne, non tutte quelle che partecipano al «Grande Fratello» e, senza dubbio, non tutte quelle che nella Casa non metteranno mai piede, si sposerebbero volentieri un miliardario. E la speranza è che nemmeno chi lo ha fatto, come Elisabetta Gregoraci, sia stata motivata dal Cud più che dai sentimenti.

Ma dare per assodato, e con tanta supponenza, un concetto che ci riporta indietro e di parecchio, in cui la donna è una cacciatrice di fortune che non è in grado di conquistare da sola, ma attraverso il «buon partito», è davvero offensivo e avvilente per tutte. Compresa Elisabetta Gregoraci. Non so se si sia resa conto dell’offesa. Io nel dubbio ho cambiato canale.